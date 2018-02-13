Saçların ağarmasının öncelikli sebebi hidrojen peroksitmiş

Yaradılışımızın hikmeti..

Saç renginiz melanin denilen pigmentten gelir.

Gençken, melanositler adı verilen özel pigment kök hücreleri keratin içeren hücrelere pigment enjekte eder.

Bu keratin, bir protein saçınızı oluşturur ve renk vermesinden sorumludur. Yaşlandıkça, melanin azalır ve saçlarınızın ağarması bu melanin kalmadığı anlamına gelir.

Tam olarak melaninin azaltılmasına ve saçlarının griye dönüşmesine sebep olan şey şimdiye kadar bir sır olarak kaldı. Uluslararası bir araştırmacılar ekibi, ağaran saçla bağlantılı ilk geni keşfetti.

Çalışma, 6000'den fazla siyah saçlı insanda, gri, kellik, sakal kalınlığı, kaş kalınlığı ve daha fazlasını içeren kafa derisi saç ve yüz tüylerinin özellikleriyle ilgili genleri arama tarama yaptı.

Daha önce sarışın saçlarla bağlantılı bir gen de ağaran saçla bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı ve saç dökülmesinin %30'undan sorumluydu.

Diğer %70 ihtimal yaş, çevre, stres ve daha pek çok faktöre bağlı..

NEDEN AĞARDI?

-Hidrojen peroksit: Hidrojen peroksit saçlarınızı ağartmak için iyi bilinen bir araçtır, ancak birçok insan saç hücrelerinin hidrojen peroksit ürettiğinin farkında değildir.

Yaşlandıkça, üretilen miktar artar, araştırmacılar sonuçta saç pigmentini ağartır, saçınızı usul usul beyaza çevirirler. Eğer bedenin hidrojen peroksit üretimi kontrol altına alınabilirse, -ki bunda hayli ilerleme kaydedildi- saçların ağarması durdurulabilinecek!

-Sigara: Tütün kullanımı ile saçın ağarması arasında önemli bir ilişki var..

-Oksidatif stres: Oksidatif stres, serbest radikallerin (kirlilik, zayıf diyet , stres vb.) Antioksidan savunmalarınızın (sağlıklı beslenme durumundan) fazla olduğu durum olarak tanımlanabilir. Ağaran saçlar oksidatif stres kaynaklı hasarın bir göstergesi olabiliyor.

-Vitamin B12 eksikliği: Bu aynı zamanda erken ağaran saçla bağlantılı.

HİDROJEN PEROKSİT NEDİR?

Oksijenli su olarak adlandırılan renksiz ve kokusuz bir sıvıdır. Hidrojen peroksit, bir fazladan oksijene sahip su molekülüdür. İnsan vücudu bağışıklık sisteminde, bedeni istila eden çeşitli mikro-organizmalara karşı, ilk seçenek olarak hidrojen peroksit üretir. Hücre yapısının bir yan ürünüdür. Bağışıklık sistemimizin sorunsuz çalışabilmesi için hidrojen perokside ihtiyacı vardır.

Vücudun bağışıklık savunmasında, hidrojen peroksit bakteri, virüs ve mantarlara saldırmak üzere, T-hücreleri tarafından salgılanır.

Dezenfektan, antiseptik ve oksitleyici olarak tanımlanır. İnsan vücudu, hidrojen peroksiti yağ, vitamin, mineral, protein ve karbonhidratları bünyeye uydurabilmek için kullanır.

Vücudun içine bırakıldığında, son derece etkilidir; bakteri, mantar, virüs, parazit, yabancı proteinler gibi istenmeyen, zararlı organizmalar ve hastalıklı dokuları da oksidize edecek ya da moleküler yapılarını azaltacaktır.