Saç fırçaları da akıllandı!

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Kullandığımız her küçük eşyanın akıllı olması gerekmiyor; hatta bazılarının akıllı olmaması daha iyi. Ancak üreticilerin hangisinin akla ihtiyacının olduğunu bulması, sanırız deneme yanılma yolunu izlemekten geçiyor.

L'Oreal'in profesyonel bölümü Kérastase ve akıllı teknoloji üreticisi Withings ortaklığı sayesinde akıllı saç fırçasıyla tanışmış bulunuyoruz. 2017 ortalarında çıkması beklenen, fiyatı yaklaşık 200 dolar olarak belirlenen saç fırçası, jiroskop, ivmeölçer gibi sensörleri sayesinde üç eksendeki el hareketlerinizi algılıyor. Saçınızı tararken tarama sayınızı ve şiddetini izleyen cihaz, saçınıza kötü davranmanız halinde titreşimle sizi uyarabiliyor.

Cihazın üzerinde bulunan dahili mikrofon, saçınızın kuru mu, yoksa ıslak mı olduğunu değerlendirmekte kullanılıyor. Tarağınızın üzerindeki mikrofon, gelecekte banyoda şarkı söyleme performansınızı puanlandırmada da kullanılabilir. Bunun dışında mikrofon, yeni gizlilik endişeleri doğuracak gibi görünüyor; tabi cihaz yaygınlaşırsa.

Cihaz, akıllı telefondaki yardımcı uygulaması ile saçınızın sağlık sorunlarının yüzde 55'ini çözmeyi vadediyor. Bu arada yeni "akıllı saç fırçası", CES 2017'nin yenilik ödülünü alarak ilk başarısını elde etti bile.