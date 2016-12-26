Saç ekimi nedir?

Kadınlar arasında da görülebilen bu durum erkeklerde alın ve tepe bölgesine doğru ilerleyen bir açıklığa ulaşarak sosyal yaşamı olumsuz etki yaratabiliyor. Bu sebep ile 19. Yüzyıldan bu güne birçok çalışma yapıldı. Saç ekimi olarak halk arasında ifade edilen saç nakli ya da saç restorasyonu günümüzde yapılan yöntemler ile hem kalıcı etki yaratıyor hem de kelliğe kesin çözüm olabiliyor.

Yıllar içinde gelişmeler ve teknolojinin de bu saç nakli üstünde yarattığı olumlu çalışmalar sayesinde artık kellik bir kader olmaktan çok uzaklaşıp, çözümü bulunan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Saç Ekim Yöntemleri Nelerdir?

Saç ekimi günümüz teknolojik gelişmelerinin ışığında yapılan iki farklı yöntem ile uygulanıyor. Saç nakli ya da saç restorasyonu olarak ifade edilen ekim işlemi FUT tekniği ve FUE tekniği ile gerçekleştiriliyor.

FUT saç ekimi tekniği olarak hayatımıza giren uygulamada ense bölgesinde yer alan kıl köklerinin bisturi ile alınması ve sonrasında sorunlu olan bölgeye kılların yerleştirilmesi işlemi olarak gerçekleştiriliyor. Bu yöntem içinde ense bölgesinden bisturi ile alınan kıl kök bölgesi dikiliyor. Bu dikim işlemi sonrasında ise iz kalması sebebi ile tercih edilme sıklığı FUE saç ekim tekniğine göre daha azdır.

FUE saç ekimi tekniği ise FUT tekniğinde olduğu gibi enseden alınan saç kökleri ile sorunlu olan bölgenin giderilmesi sağlanıyor. Bu teknikte FUT tekniğinde olan dikiş uygulamasına yer verilmez. Acı hissi yaratmadan alınan kıl kökleri özel bir yöntem sayesinde sorunlu bölgelere nakil ediliyor. Ameliyat izi ya da acı hissi yaşamadan yapılan bu uygulama sonrasında doğal saçlar gibi uzama işlemi gerçekleşir.

Ekim işleminin akabinde geçen dört ay içinde saç köklerinden saçların çıkmaya başladığı gözlemlenebilir. Saçların tam olarak çıkarak, sorumlu olan bölgenin kapanması için bir yıllık bir sürecin geçmesi gerekiyor. Saç nakli ile ekilen saç kökleri sayesinde doğal saçlarla kavuşmanın yanı sıra kalıcı saç köklerine de sahip olursunuz. Saç ekimi konusunda profesyonel çözümler elde etmek istiyorsanız http://www.britishestetik.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.