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Saç ekimi istedi, kafasında bu çıktı!

Saç ekimiyle yeni bir görüntüye kavuşmak isterken kafasında ‘keloid’ denilen yara izi oluşan Samet Yıldız, savcılığa başvurdu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:06
Saç ekimi istedi, kafasında bu çıktı!

29 Yaşındaki muhasebeci Samet Yıldız, saç ekimi yaptırmak için İstanbul Üsküdar’da bir alışveriş merkezinde yer alan ve birçok ünlü isimle de çalıştığı öğrenilen firmayla anlaştı. İddiaya göre eylül ayında saç ekimi yapıldıktan sonra Yıldız’ın derisinde yanmalar başladı ve kabuklanmalar oluştu. Firma yetkilileri, genç adama durumun normal olduğu söyleyerek bir süre beklemesini istedi. Ancak zamanla saç ekimi yapılan yerde büyük bir şişlik meydana geldi. Yıldız, bu kez de “Düzelecek” yanıtını aldı, bekledi ama şiş olan bölgede saç çıkmadığı gibi şişlik de inmedi. Çareyi başka bir hastaneye gitmekte bulan Yıldız, saç ekiminden kaynaklı ‘keloid’ hastalığının oluştuğunu öğrendi.

 

 

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Yıldız, avukatları Kadir Böğürcü ve İbrahim Saykal aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yanlış uygulamalar sonucu kafasında kalıcı yara oluştuğunu belirtti, hem maddi hem de manevi zarara uğradığını söyledi. Genç adam, firma yetkilileri ve doktordan şikâyetçi oldu. Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca keloidin tanımı da yapıldı: “Yara iyileşmesi sürecindeki aşırı hücre üretimi sonucunda anormal iz ve doku topluluğu oluşur. Normalde yara iyileşme süreci tamamlandığında doku onarımı durmalıdır. Ancak keloidlerde doku onarımı, bağ dokusunun aşırı miktarda yapılması yüzünden abartılı şekilde devam eder ve iz bırakan, şişkin bir doku oluşur. Buna da keloid denir.”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili “taksirle yaralama” suçundan soruşturma başlattı ve saç ekim merkezinden yapılan işlemlere dair belgeleri istedi.

‘GEÇECEK BAHANESİ İLE KANDIRDILAR’

Samet Yıldız, “Saç ekiminden önce benden sadece kan aldılar. Ardından 7-8 saatlik bir operasyon geçirdim. Operasyondan 10 gün sonra kabukları temizlemek için beni tekrar çağırdılar. Çok alım yapmışlar kafamın arkasından. Bir ay içinde 3-4 kez kontrole gittim. Geçecek bahanesi ile kandırdılar. Benimle hiç ilgilenmediler. Dava açtım. Her gören ikinci kez bakıyor kafama. Çocuklar bile korkuyor. Sürekli gözler üzerimdeymiş gibi. Canım sıkılıyor ister istemez. Psikolojik olarak iyice bunalıma girdim” dedi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 07:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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