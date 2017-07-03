Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Saç dökülmelerinde kullanılan en eski metotlardan biri olan menekşe yağı, saça canlılık kazandırır. Sadece saç dökülmelerine değil, saçlarınızın sağlıklı olması için de faydalıdır.



MALZEMELER



2 kaşık menekşe yağı

1 kaşık susam yağı

1 yumurta sarısı



YAPILIŞI

Malzemelerin hepsini karıştırın ve saç diplerinize masaj yapara sürün 1 saat bekletin ve yıkayın.Bu kürü haftada 2 kez yapabilirsiniz.c