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Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Bu eski metotlardan olan formül, saçlarınızın dökülmesine engel olduğu gibi yıpranmış saçlara canlılık kazandırır.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:47
Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Saç dökülmelerinde kullanılan en eski metotlardan biri olan menekşe yağı, saça canlılık kazandırır. Sadece saç dökülmelerine değil, saçlarınızın sağlıklı olması için de faydalıdır.

MALZEMELER

2 kaşık menekşe yağı
1 kaşık susam yağı
1 yumurta sarısı

YAPILIŞI

Malzemelerin hepsini karıştırın ve saç diplerinize masaj yapara sürün 1 saat bekletin ve yıkayın.Bu kürü haftada 2 kez yapabilirsiniz.c

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:47
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