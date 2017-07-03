Saç dökülmesi nasıl önlenir?
Bu eski metotlardan olan formül, saçlarınızın dökülmesine engel olduğu gibi yıpranmış saçlara canlılık kazandırır.03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:47
Saç dökülmelerinde kullanılan en eski metotlardan biri olan menekşe yağı, saça canlılık kazandırır. Sadece saç dökülmelerine değil, saçlarınızın sağlıklı olması için de faydalıdır.
MALZEMELER
2 kaşık menekşe yağı
1 kaşık susam yağı
1 yumurta sarısı
YAPILIŞI
Malzemelerin hepsini karıştırın ve saç diplerinize masaj yapara sürün 1 saat bekletin ve yıkayın.Bu kürü haftada 2 kez yapabilirsiniz.c