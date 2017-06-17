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Sabri'ye talih kuşu kondu... Dev takımlar peşinde!

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Sabri Sarıoğlu'na, Kayserispor'un dışında Yeni Malatyaspor ve Göztepe de talip oldu.

17 Haziran 2017 Cumartesi 12:05
Sabri'ye talih kuşu kondu... Dev takımlar peşinde!

Galatasaray yönetiminin yola devam etmeme kararı aldığı Sabri Sarıoğlu'na Süper Lig'den 3 kulüp talip oldu.

MALATYA VE GÖZTEPE DE TALİP OLDU

Tecrübeli futbolcunun transferi için Kayserispor ve ligin yeni takımları Yeni Malatyaspor ile Göztepe'nin temas kurduğu ifade edildi. Hem sağ bek hem de sağ açıkta oynayabilen futbolcunun tecrübesinden faydalanmak isteyen kulüplerin futbolcunun menajerine transfer isteklerine ilettiği öğrenildi. Sabri Sarıoğlu'nun ailesiyle yapacağı görüşmelerden sonra kariyeriyle ilgili kararını vereceği aktarılırken tecrübeli futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:05
  1. Sabri Sarıoğlu
  2. GALATASARAY
  • KeremKerem20 sa önce
    Ne dev takımlarmış be bende milan falan istiyo sandim
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