İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sabri Kayserispor ile anlaştı

Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, Kayserispor ile prensipte anlaştı.

20 Haziran 2017 Salı 17:43
Sabri Kayserispor ile anlaştı

Kayserispor,  Galatasaray ile yollarını ayıran 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu  Sabri Sarıoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı.

KAYSERİ'YE GİDİYOR

Spor Toto Süper Ligde yoluna devam edecek olan  Kayserispor transferde önemli mesafe katıyor. Şimdiye kadar 4-5 oyuncu ile anlaşan Sarı-Kırmızılılarda son olarak gündem Sabri Sarıoğlu.  Çarşamba günü  İstanbul'da  Kayserispor yöneticileri ile bir ön görüşme yapacak olan  Sabri Sarıoğlu'nun Perşembe günü de  Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR'DAN RESMİ SABRİ SARIOĞLU AÇIKLAMASI

Kayserispor Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir, Sabri ilgili konuştu. Bedir, "Sabri ile her zaman görüşüyorum. Gönlünün  Kayserispor'dan yana olduğunu söyledi. Şuan için bir sıkıntı yok ama ancak masaya oturduğumuzda şartlar neyi getirir bilemiyorum. Ama şu bir gerçek ki Sabri  Kayserispor formasını giymeyi çok istiyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 17:43
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Kayseri
  4. Kayserispor
  5. Çarşamba
  6. Galata
  7. Sabri Sarıoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
    3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
    4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
    5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
    6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
    7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
    8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
    9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
    10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
    11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
    12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
    13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
    14. Katar eski başbakanından Türkiye..
    15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
    16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
    17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
    18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
    19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
    20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!