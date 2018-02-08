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Sabri'den muhteşem performans!

Galatsaray'dan ayrılarak Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, Mariano, Gökhan Gönül ve Caiçara gibi isimlerin olduğu ligde en fazla isabetli orta açan sağ bek oldu.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:54
Sabri'den muhteşem performans!

14 yıl formasını giydiği Galatasaray’dan gönderildikten sonra Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe’nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu adeta ikinci baharını yaşıyor.

EN FAZLA İSABETLİ ORTA YAPAN BEK

İzmir temsilcisindeki performansıyla yeniden Milli Takım'a kadar yükselen, performansıyla takımına çok önemli katkı yapan 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’e de damgasını vurmayı başardı.

Öyle ki Sabri geride kalan 20 hafta sonunda Süper Lig’in maç başına en fazla isabetli orta yapan oyuncusu olmayı başardı.

Galatasaray’da kendisinin yerine transfer edilen Mariano başta olmak üzere Gökhan Gönül, Pereira, Caiçara gibi yıldız sağ beklerin forma giydiği ligde maç başına 1.2’lik isabetli orta yapan Sabri büyük takdir aldı.

MARİANO'YU SOLLADI

Son Trabzonspor maçında teknik direktör Tamer Tuna tarafından sol açıkta görev yapan Sabri’ye bu alanda en yakın olan isim ise 1.1’le Kasımpaşalı Popov.

Mariano 0.9’ile bu ikiliyi takip ederken Gökhan Gönül ve Trabzonlu Pereira gibi oyuncular yarışta epey geride kalmış durumda.

 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:54
  1. Galatasaray
  2. Göztepe

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