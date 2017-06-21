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Sabri Sarıoğlu Kayserispor ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu'nun transferine ilişkin açıklamada bulundu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:18
Sabri Sarıoğlu Kayserispor ile anlaşmaya vardı

Kaysersipor Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabri Sarıoğlu'yla yaptıkları görüşmelerde belli bir aşamaya geldiklerini belirtti.

Sabri'nin futbol hayatına Kayserispor formasıyla devam etmesini arzuladıklarını vurgulayan Bedir, "Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık. Kendisi yarın akşam Kayseri'de olacak ve burada yüz yüze konuşacağız. Şu ana kadar imzalanan bir sözleşme yok ama yarınki görüşme sonucunda her şey netleşecek. Sabri gibi değerli bir oyuncunun kadromuzda olmasından mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Kayserispor'un takım kaptanı Umut Bulut'un Galatasaray'dan takım arkadaşı Sabri Sarıoğlu'yla görüşmede etkili rol oynadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:18
  1. Kayserispor
  2. Sabri Sarıoğlu
  3. Umut Bulut
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