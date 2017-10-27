Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa

Göztepe Kulübünde forma giyen Sabri Sarıoğlu bu akşamki Kasımpaşa maçında sahaya çıkacak olmasına karşın kamptan özel izinle ayrılarak cenazeye katıldı.

27 Ekim 2017 Cuma 15:32
Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa

Galatasaray kulübüne 40 yıl emek veren eski masörü Erkan Kazancı'nın, Şişli Camii'ndeki cenazesine Dursun sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Ali Yüce, yönetim kurulu üyeleri, Göztepe'de oynayan Sabri Sarıoğlu, Fatih Terim, Ali Yüce, Haldun Üstünel, Hamza Hamzaoğlu, Hasan Şaş, Necati Ateş, Ümit Davala, Selçuk İnan, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bülent Ünder, Cüneyt Tanman, Necati Demirkol, Volkan Arslan, Orkun Usak, Emre Aşık, Bülent Korkmaz, Ergün Penbe, Ümit Davala Hakan Ünsal, Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül ve Galatasaray camiasından birçok isim katıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 15:32
  1. Galatasaray
  2. Sabri Sarıoğlu
  3. Fatih Terim
  4. Ali Yüce
  5. Haldun Üstünel
  6. Hamza Hamzaoğlu
  7. Hasan Şaş
  8. Necati Ateş
  9. Ümit Davala
  10. Selçuk İnan
  11. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün
  12. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna
  13. Bülent Ünder
  14. Cüneyt Tanman
  15. Necati Demirkol
  16. Volkan Arslan
  17. Orkun Usak
  18. Emre Aşık
  19. Bülent Korkmaz
  20. Ergün Penbe
  21. Ümit Davala Hakan Ünsal
  22. Mustafa Sarıgül
  23. Emir Sarıgül
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler