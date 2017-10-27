Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
Göztepe Kulübünde forma giyen Sabri Sarıoğlu bu akşamki Kasımpaşa maçında sahaya çıkacak olmasına karşın kamptan özel izinle ayrılarak cenazeye katıldı.27 Ekim 2017 Cuma 15:32
Galatasaray kulübüne 40 yıl emek veren eski masörü Erkan Kazancı'nın, Şişli Camii'ndeki cenazesine Dursun sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Ali Yüce, yönetim kurulu üyeleri, Göztepe'de oynayan Sabri Sarıoğlu, Fatih Terim, Ali Yüce, Haldun Üstünel, Hamza Hamzaoğlu, Hasan Şaş, Necati Ateş, Ümit Davala, Selçuk İnan, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bülent Ünder, Cüneyt Tanman, Necati Demirkol, Volkan Arslan, Orkun Usak, Emre Aşık, Bülent Korkmaz, Ergün Penbe, Ümit Davala Hakan Ünsal, Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül ve Galatasaray camiasından birçok isim katıldı.