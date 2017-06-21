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Sabri Sarıoğlu'na 'güle güle' cezası!

Galatasaray, sözleşmesini uzatmadığı başarılı futbolcu Sabri Sarıoğlu’na geçtiğimiz sezon gereksiz kart gördüğü için kulüp yönetmeliği tarafından 36 bin euro ceza verdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 15:08
Sabri Sarıoğlu'na 'güle güle' cezası!

Galatasaray ile sözleşmesi uzatılmayan Sabri Sarıoğlu’na kulüpten ceza geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce gereksiz kart gören futbolculara ceza vereceğini açıklamıştı. Sarıoğlu da bu cezayı alan isimlerden oldu.

15 yıl forma giydikten sonra kulüple bu sezon sözleşmesi uzatılmayan başarılı futbolcu Kayserispor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gördüğü için para cezası aldı.

Başarılı oyuncunun gördüğü kartların gereksiz olduğunu düşünen yönetim, yönetmeliğe göre Sarıoğlu’na 36 bin euro ceza kesti. 32 yaşındaki futbolcuya bu borç ihtarname ile bildirildi. Plaket verilmeden gönderilen Sarıoğlu, ihtarname ile karşı karşıya kaldı.

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray kariyerinde 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:08
  1. Galatasaray
  2. Türkiye
  3. Alanyaspor
  4. Kayseri
  5. Kayserispor
  6. Gençlerbirliği
  7. Alanya
  8. Galata
  9. Sabri Sarıoğlu
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    GS ın başından bu başkan gitmeden bu takım hiç bir şey yapamaz,geldiğinden beri takımı perişan etti,bir an önce bu adam gönderilsin, GS yine eski günlerine döner
Bugünkü Akit

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