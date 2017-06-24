Sabri Sarıoğlu paylaşılamıyor

Sarı-Kırmızılı kulüpteki sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Sabri’ye her gün yeni bir talip çıkıyor.



Son olarak Kayserispor’un istediği 32 yaşındaki sağ bek için bu kez ligin çiçeği burnunda temsilcisi Yeni Malatyaspor devreye girdi.



Bir yandan Galatasaray’dan gelecek olası bir teklifi bekleyen Sabri, diğer taraftan tatil yaparken, “Henüz hiçbir kulüple anlaşmadım. Aracılar yolu ile teklifler geliyor. Ailemle konuşup en iyi kararı vereceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.