İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sabri Sarıoğlu paylaşılamıyor

Sarı-Kırmızılı kulüpteki sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Sabri’ye her gün yeni bir talip çıkıyor.

24 Haziran 2017 Cumartesi 04:07
Sabri Sarıoğlu paylaşılamıyor

Sarı-Kırmızılı kulüpteki sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Sabri’ye her gün yeni bir talip çıkıyor.

Son olarak Kayserispor’un istediği 32 yaşındaki sağ bek için bu kez ligin çiçeği burnunda temsilcisi Yeni Malatyaspor devreye girdi.

Bir yandan Galatasaray’dan gelecek olası bir teklifi bekleyen Sabri, diğer taraftan tatil yaparken, “Henüz hiçbir kulüple anlaşmadım. Aracılar yolu ile teklifler geliyor. Ailemle konuşup en iyi kararı vereceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 04:07
  1. SABRİ SARIOĞLU
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk askeri körfez ülkelerini korkuttu!
    1. Türk askeri körfez ülkelerini korkuttu!
    2. Emekliler 3 Temmuz'a kilitlendi
    3. Pepe Beşiktaş'tan yıllık 20 Milyon TL..
    4. Ambargolar sonrası Katar'dan flaş karar!
    5. Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar
    6. BAE prenseslerine hapis cezası!
    7. Sabri Sarıoğlu paylaşılamıyor
    8. Fenerbahçe'den yüzyılın bombası..
    9. Krizin ardından Katar'dan kritik karar!
    10. Savaşta öğrendi... Şimdi ABD'ye Türk..
    11. 'Türkiye, PYD'nin bölgenin şımarık..
    12. Kabe'ye saldırmak isteyen terörist..
    13. ‘Bir kul Ramazan’a erişir de..
    14. Ramazan Bayramı ve Peygamberimizin..
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. 'Fransa'yı Nazilerin elinden biz..
    17. ABD'de F-16 kaza yaptı!
    18. Londra'da 5 büyük binada yangın..
    19. Avrupa’yı kıskandıran tablo! Türkiye..
    20. Otobüs şoförlerinden etekli protesto!
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...