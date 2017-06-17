Sabri Sarıoğlu kararını verdi! İşte yeni adresi

İsmi Galatasaray ile özdeşleşen ve sarı-kırmızılı taraftarların 'Sabri Reyiz' lakabını taktığı 32 yaşındaki sağ bek oyuncusuna Göztepe yönetimi teklifini iletti.



Sarı-kırmızılı ekip dışında Kayseri ve Bursaspor'un da ciddi olarak ilgilendiği Sabri'nin ise tercihinin İzmir'den yana olduğu öğrenildi.

Göztepe yönetimi Sabri ile görüşme gerçekleştirirken taraflar arasında anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.

