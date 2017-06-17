Sabri Sarıoğlu kararını verdi! İşte yeni adresi
Sol bek pozisyonu için Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'nı listesine alan Göztepe, sağ bek için de Sabri Sarıoğlu'na teklif götürdü.17 Haziran 2017 Cumartesi 13:40
İsmi Galatasaray ile özdeşleşen ve sarı-kırmızılı taraftarların 'Sabri Reyiz' lakabını taktığı 32 yaşındaki sağ bek oyuncusuna Göztepe yönetimi teklifini iletti.
Sarı-kırmızılı ekip dışında Kayseri ve Bursaspor'un da ciddi olarak ilgilendiği Sabri'nin ise tercihinin İzmir'den yana olduğu öğrenildi.
Göztepe yönetimi Sabri ile görüşme gerçekleştirirken taraflar arasında anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.