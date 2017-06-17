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Sabri Sarıoğlu kararını verdi! İşte yeni adresi

Sol bek pozisyonu için Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'nı listesine alan Göztepe, sağ bek için de Sabri Sarıoğlu'na teklif götürdü.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:40
Sabri Sarıoğlu kararını verdi! İşte yeni adresi

İsmi Galatasaray ile özdeşleşen ve sarı-kırmızılı taraftarların 'Sabri Reyiz' lakabını taktığı 32 yaşındaki sağ bek oyuncusuna Göztepe yönetimi teklifini iletti.
 
Sarı-kırmızılı ekip dışında Kayseri ve Bursaspor'un da ciddi olarak ilgilendiği Sabri'nin ise tercihinin İzmir'den yana olduğu öğrenildi.

Göztepe yönetimi Sabri ile görüşme gerçekleştirirken taraflar arasında anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.
 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:40
  1. Galatasaray
  2. Sabri Sarıoğlu
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