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Sabri Real Betis yolcusu

Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, İspanyol ekibi Real Betis ile prensipte anlaştı.

09 Temmuz 2017 Pazar 10:38
Sabri Real Betis yolcusu

Galatasaray'la yollarını ayıran  Sabri Sarıoğlu'na  İspanya'dan flaş teklif. Sarı kırmızılı ekibin sözleşmesini yenilemeyerek yollarını ayırdığı  Sabri Sarıoğlu'na La Liga ekiplerinden  Real Betis, tecrübeli futbolcuyla temasa geçti.

Bonservisi elinde bulunan  Sabri Sarıoğlu için menajer vasıtasıyla teklif sunan  Real Betis, yıldız futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

BEDAVA OLMASI TRANSFERİ CAZİP KILDI

Maddi yönden dar boğazda olan İspanyol ekip için senelerdir  Galatasaray'da oynayan tecrübeli futbolcunun bonservisinin elinde bulunması transferi çok cazip kılan etken oldu.

Real Betis yöneticileri Sabri'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirerek yıldız futbolcunun son durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmenin olumlu geçmesi ve tarafların ücret konusunda anlaşmasının ardından transfer için prensipte anlaşıldı.

ARDA TURAN: HİÇ DÜŞÜNMEDEN GEL

Gelen teklif sonrasında  Arda Turan'la konuşan Sabri takım hakkında bilgi aldı. Konuşmada  Arda Turan, "Hiç düşünmeden gel" dedi.

 

( Star)

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 10:38
  1. Galatasaray
  2. Sabri Sarıoğlu
  3. real betis
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