Sabri: Hiçbir kulüple anlaşmadım
Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sertbest oyuncu statüsünde olan Sabri Sarıoğlu, şu an hiçbir kulüple anlaşmadığını söyledi.04 Temmuz 2017 Salı 09:34
Deneyimli futbolcu Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da 15 sezon forma giydikten sonra sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi uzatılmamış, serbest kalmıştı.
Sözleşmesi sona erdikten sonra hangi takımla anlaşacağı merak konusu olan Sarıoğlu'nun Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaştığı iddia edilmişti. Sabri, bu konuyla ilgi olarak, hiçbir kulüple anlaşmadığını belirtti.
Deneyimli futbolcu ayrıca bir kulüp ile anlaştığında bunu kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.
- Sabri Sarıoğlu, Galatasaray kariyerinde 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa zaferi yaşamıştı.