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Sabotaj mı? Ankara Valiliğinden flaş açıklama!

Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında bir patlama meydana geldi. Ankara Valisi Ercan Topaca, olayda sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

01 Şubat 2018 Perşembe 23:49
Sabotaj mı? Ankara Valiliğinden flaş açıklama!

Ankara Çukurambar'da vergi dairesinin alt katında gerçekleşen patlamada, ekipler önce 'doğalgaz sıkışması' tahmininde bulunmuştu. Ancak bir süre sonra Ankara Valisi, yaptığı açıklamada "sabotaj ihtimali" üzerinde durulduğunu ifade etti.

Patlamada, ilk belirlemelere göre olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Ankara Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, binanın olay sırasında boş olduğunu bildirdi.

VALİ TOPACA: SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ

Ankara Valisi Ercan Topaca, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada ise, olayda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 23:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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