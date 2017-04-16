’Sabıkalı okul’da oy kullanılmıyor

Eskişehir'deki Şehit Teğmen Subut Alkan İlköğretim Ortaokulu'nda 1 Kasım genel seçimlerde çıkan olaylar nedeniyle bugünkü referandumda sandık kurulmadı.

’Sabıkalı okul’da oy kullanılmıyor
Eklenme: 16 Nisan 2017, 11:32

Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu'nda 1 Kasım 2015 seçimlerinde, iki grup arasında çıkan gerginlik kavgaya dönüşmüş ve olaylarda bir kişi yaralanmıştı. 2015 Genel Seçimlerinde okulda yaşanan olaylar nedeniyle bugün yapılan olan halk oylamasında, Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulunda oy kullanılmıyor. Alınan bilgilere göre, geçen yılki seçimde kavga çıkan okulda oy kullanan vatandaşlar, çevredeki okullara dağıtıldı.

 
EtiketlerŞehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulureferandum
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birisi

Caferağa mah. başkanı kat sorumlusu yapmış. oğlum olduğun halde ben seni şu görünüşünle oraya koymazdım dedim. hatta başkanı garipsedim, işini hafife mi alıyor diye sorguladım. oraya gidince anlaşıldı. geçen seçimde aynı katta başı açık modern giyimli Ak partili görevliye sataşılmış. boynunda Osmanlı tuğrası kolyesi varmış. çıkart onu demişler. boynumdaki kolyeden ne istiyorsunuz demiş. bilmiyorum arbede yaşanmış mı. ama sıkıntılı bir günmüş. bugün o hanımla bizimki salonda birlikte yürüyorlar. sataşmalarını tavsiye etmem.

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