Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sabiha Gökçen savaş alanına döndü: 5 yaralı!

*Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karayolu ile İzmit-Adapazarı-Bursa-Yalova'ya taşımacılık yapan 2 firma çalışanları arasında yolcu kapma meselesi nedeniyle kavgası çıktı. Kavgada 5 kişi bıçaklanarak yaralandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

06 Ağustos 2017 Pazar 09:50
Sabiha Gökçen savaş alanına döndü: 5 yaralı!

Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar geliş terminalinin 20 metre yakınında saat 01.30'da meydana geldi. İddiya göre havalimanından karayolu ile İzmit-Adapazarı-Bursa-Yalova’ya taşımacılık yapan 2 firmanın çalışanları arasında yolcu kapma meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma her iki firmadan yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan 5 kişi bıçakla yaralandı. Kavgaya ilk önce havalimanı polisleri, güvenlik nedeniyle havalimanında bekleyen çevik kuvvet polisleri ve özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Yaralılar için olay yerine ambulans çağırılırken, polis çok sayıda şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltındakinleri götürecek polis araçlarının beklendiği sırada kavga edenler arasında tekrar çıkan tartışmanın büyümesini polis engelledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından çevvik kuvvet polisleri bölgede tedbir amaçlı olarak güvenlik önlemi aldı. 

FİRMALARDAN BİRİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI KONUŞTU

Havalimanı Polis Merkezi'ne bilgi almak amacıyla gelen firmalardan birinin Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp olayla ilgili 7 yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmet verdiklerini ifade ederek, "Son birkaç yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda potansiyelin artmasıyla legal olmayan firmalar buralarda taşımacılık yapmaya çalıştılar. Gerekli yasal uyarılara rağmen hala hazırda görevleri olmayan hiçbir GBT'si hiçbir SSK'sı olmayan yani çalışmaya uygun olmayan insanlar buralarda tabiri caizse 'hanutçu' olarak adlandırılan insanlarla buradan legal olmayan taşımacılık yaparak bir rant elde etmeye çalışıyorlar. bugün de 20-30 tane insan personellerimize saldırıyorlar. Elimizden yolcularımızı alıyorlar. Arkadaşlarımıza yine saldırmışlar. Onlar da kendilerini müdafaa etmeye çalışmışlar. Bir arbede çıkmış bildiğim kadarıyla 4-5 yaralı var. Hafif yaralı arkadaşlar. Ama bunları gerektirecek bir durum yok. Gerekli yasal belgeleri olması gerekiyor. Çalışma izin belgeleri olması gerekiyor. Uluslararası Sabiha Gökçen  Havalimanına bu zamana kadar böyle şeyler olmadı. Ama son bir yıldır taksicilerle, minibüsçü kavgalarıyla geçiyor. Biz de üzülüyoruz. Biz yasal işimizi yapan bir firmayız. İşimizin başındayız" dedi. 

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 09:50
  1. sabiha gökçen havalimanı
  2. yolcu kapma kavgası
  3. kavga
  4. son dakika
  5. son dakika SSK
  6. bugün
  7. Bursa
  8. İzmit
  9. Yalova
  10. Sabiha Gökçen
  • HTHT48 dk önce
    Devlet yekilileri görevini yapıp zamamında denetlesebu olaylar olmadan önlenecek. İlla kavga çıkacak, birileri ölecek aileler sönecek, ondan sonra devlet müdahale edecek, yazık.
  • isa keskinisa keskin1 sa önce
    Tamda rakiplere inat sükûnet lazım olduğu şu günlerde.Bu ne kar hırsı.Allah gözünüzü doyursun.Yiyin şükredin.Seviyesizleşmeyin.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'den Avustralya duyurusu! 'Bomba' iddiası
  1. Türkiye'den Avustralya duyurusu!..
  2. İntihar girişimini çay içerek..
  3. Terör örgütü PKK engel olamıyor! 30..
  4. İstanbul'da uyuşturucu baronu,..
  5. Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan Konyaspor'a
  6. Trabzonspor Yılmaz'la sözleşmeyi..
  7. Palandöken: Bağ-Kurlulara teminatsız..
  8. BM Kuzey Kore'ye yaptırımları..
  9. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:..
  10. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'na ne..
  11. Persie'nin maliyeti fazla geldi!
  12. 30 metrelik falezlerden düşen genç..
  13. Venezuela'da Kurucu Meclis muhalif..
  14. Bakan duyurdu! Atatürk Havalimanı fuar..
  15. AK Parti'de yeni dönem! İhaleye girene..
  16. FETÖ o hain için üç kişiyi tasfiye etmiş
  17. PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır..
  18. 'Kanıma dokunuyor' dedi ve o soruya..
  19. Sabiha Gökçen savaş alanına döndü: 5..
  20. Firari savcının ByLock yazışmaları..
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı