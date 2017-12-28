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Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın yolcu sayısı tarihinde ilk kez 30 milyonu geçerek 31 milyona ulaştı.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:32
Sabiha Gökçen 31 milyon yolcuyla rekor kırdı

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 29,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı önceki gün itibarıyla 31 milyonuncu yolcusunu törenle karşıladı. Pegasus Havayolları’na ait Zürih uçuşuyla İstanbul’a ailesi ile birlikte gelen Muzaffer Yücel havalimanı terminalinden geçen 31 milyonuncu yolcu oldu. Yücel için uçaktan indikten sonra bir tören ve törenin ardından kokteyl düzenlendi. Törende konuşan İSG Üst Yöneticisi Ersel Göral, “Hedefimiz 2018 yılında bu başarı çıtasını daha da yukarı çekmek” dedi. Havalimanının 31 milyonuncu yolcusu Muzaffer Yücel ve ailesine İstanbul’da bir gece konaklama ve ücretsiz uçak bileti hediye edildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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