Sabancı’ya mühendis rektör

Sabancı Üniversitesi’nin kurucu kadroları arasında yer alan Ayşe Kadıoğlu; 20 yıldır Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Dekanlığı ve son olarak rektörlük görevlerinde bulundu. Ayşe Kadıoğlu, SSBF Öğretim Üyesi olarak Sabancı Üniversitesi’nde ve aynı zamanda Harvard Üniversitesi Center for European Studies’de çalışmalarına devam edecek.