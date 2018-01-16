Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sabancı’ya mühendis rektör

Sabancı Üniversitesi Rektör vekili Ayşe Kadıoğlu, rektörlük görevini Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen törenle Hasan Mandal’a teslim etti.

16 Ocak 2018 Salı 09:50
Sabancı’ya mühendis rektör

Sabancı Üniversitesi’nin kurucu kadroları arasında yer alan Ayşe Kadıoğlu; 20 yıldır Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Dekanlığı ve son olarak rektörlük görevlerinde bulundu. Ayşe Kadıoğlu, SSBF Öğretim Üyesi olarak Sabancı Üniversitesi’nde ve aynı zamanda Harvard Üniversitesi Center for European Studies’de çalışmalarına devam edecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir çılgın proje daha! 10 milyar doların üstünde...
    1. Bir çılgın proje daha! 10 milyar..
    2. Tolga'dan Terim ve Tudor kıyaslaması!
    3. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı..
    4. 'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün..
    5. e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı
    6. 25 yıllık veznecinin akıl almaz hatası!
    7. Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş.....
    8. İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte..
    9. Diyarbakır'daki çatışmanın görüntüleri..
    10. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    11. Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
    12. Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe..
    13. Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!
    14. MHP liderinden CHP'ye: Sonunuz yakındır
    15. Yerli piyade tüfeği için seri üretime..
    16. O partinin yeni umudu Nevşin Mengü
    17. PKK'nın sözde komutanı kaçarken..
    18. Karaman’da polis, silahlı gaspçıları..
    19. Amanoslar'daki teröristler oradan..
    20. Altın ne kadar oldu?
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...