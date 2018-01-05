Sabancı'dan işbirliği sinyali

Göçmen, Sabancı’nın yeni dönemini çeviklik, esneklik ve iş birliklerinin şekillendireceğini açıkladı. 2018’in 2017’ye benzer bir yıl olacağı fikrini paylaşan Göçmen, ’’Oldukça pozitifim. Türkiye’nin yine benzerlerine göre daha hızlı büyüdüğü, değişkenlikleri yine barındıran bir yıl olacak. Enflasyonun biraz aşağı gitmesini, yukarı gidiş trendinin düşmesini beklerim. Dünyada merkez bankalarının alacağı kararlar sonrası oluşacak yeni ortamları iyi yönetmemiz gerekecek’’ dedi.

ESNETİLEBİLİR ADIM ATMA DÖNEMİ

Türkiye’de artık eskisi gibi 10 yıla, 20 yıla bakarak yatırım yapma döneminin sonuna gelindiğini vurgulayan Mehmet Göçmen, “Belki bu Türkiye’de biraz keskin oldu ama tüm dünyada da ana trend bu. Yeni dönemde dünyada yatırımlarda 3 temel kriter ön plana geçiyor: Çeviklik, esneklik ve işbirlikleri. Ne kadar çevik ve esnek yatırım yaptığınız ve artık ortaklıklardan ziyade işbirlikleriyle ilerlemek önemli hale geliyor... Bu bizim genlerimizde de olan bir yönetim tarzı. Şimdi bütçelerin sorgulandığı, aynı yıl içinde 4-5 farklı dönem geçirilen günümüzde her an esnetilebilir adımlar atarak ilerlenecek yeni bir yönetim felsefesine geçiyoruz” diye konuştu.

BUTİK ANLAYIŞ

’Büyük fabrika yerine küçük ve esnek yatırımlar, uzun vadeyi görebilecekleri bir yapıya işaret eden Göçmen, insan kaynakları yönetimindeki değişime de dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu: “En iyi çalışanları cezbedecek bir şirket haline gelmelisiniz. Daha esnek bir yapıda en iyi çalışanlar gelecek, gidecek, şirketini kurup sizinle işbirliği yapacak... Bunun ötesinde işin her gün değiştiği yeni dünyada artık insanların tek bir mezuniyetle yetinebilecekleri düzenin dışına çıkıldığını kabullenmeliyiz”ifadelerini kullandı.

Neler yapmayı planlıyor?

-Enerjisa ve Sanayi: Enerji depolama ve yenilenebilir enerjide ve optimizasyon arayışlarımız var. Bu bağlamda Enerjisa’da işler oldukça yolunda gidiyor. Kordsa şirketimizle dünyada lideriz… Hedefimiz, bugünkü Kordsa’nın boyutunu önümüzdeki 5 yıllık perspektifte başka bir alanda yakalayıp ikiye katlamak. Lassa ve Brisa ile de globalleşme gücümüzü artıracağız.

-Çimento: Türkiye’de sektörün lideriyiz. Daha fazla büyümek için coğrafya değiştirerek bu alanı hareketlendirmek gerekecek.

-Perakende: Teknosa’yı hangi iş modeliyle daha fazla büyütürüz noktasındayız. Şu anda gençlerin mağazalara girişini daha fazla artıracak yeni çalışmalar peşindeyiz. Carrefoursa’da da aynı durum söz konusu...

-Sigorta ve bankacılık: Eski hesaplarla hata yapma olasılığınız çok yüksek ama elinizde büyük veri varsa pazarı milyonlarca segmente ayırmanız, kişiye özgü hizmet verme şansınız var. Hem robotlar eliyle poliçe kesip maliyeti azaltıp hem de teknolojiyi pazarda büyümenizde bir araç olarak kullanabilirsiniz. Önümüzdeki dönem buna sahne olacak.

Büyüme hedefini açıkladı

Türkiye’nin büyümesinin çok üzerinde bir büyüme hedeflediklerini kaydeden Göçmen, ’’Bilançolarımızı bugünküne göre daha iyi yöneteceğimiz bir yıl olmalı. Belirsizlikler arttıkça tedbirli olmanın öne çıktığı bir yıl olacaktır’’ ifadelerini kullandı.