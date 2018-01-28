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Sabancı’da İK, Hakan Timur’a emanet

Sabancı Holding İnsan Kaynakları (İK) Grup Başkanlığı’na Enerjisa’da İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanı olarak çalışan Hakan Timur atandı.

28 Ocak 2018 Pazar 09:33
Sabancı’da İK, Hakan Timur’a emanet

Holdingten yapılan yazılı açıklamada atamanın Meral Erdenk Kurdaş’in kendi isteğiyle ayrılma kararını takiben yapıldığı belirtildi. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Master Programı mezunu olan Hakan Timur, 1998-2000 yılları arasında Sabancı Holding “Talent Pool” ve 2009’da Sabancı Lider Takımı (SALT) gelişim programlarında yer almıştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 09:33
  1. İstanbul Üniversitesi
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