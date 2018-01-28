Sabancı’da İK, Hakan Timur’a emanet

Holdingten yapılan yazılı açıklamada atamanın Meral Erdenk Kurdaş’in kendi isteğiyle ayrılma kararını takiben yapıldığı belirtildi. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Master Programı mezunu olan Hakan Timur, 1998-2000 yılları arasında Sabancı Holding “Talent Pool” ve 2009’da Sabancı Lider Takımı (SALT) gelişim programlarında yer almıştı.