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Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği

Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olan Sabancı Vakfı, 10 yılda 137 projeye 16 milyon TL hibe desteği verdi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:59
Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği

Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara sadece hibe desteği değil, aynı zamanda bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde 25 Ekim’de gerçekleşen toplantıda, 2016-2017 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 6 sivil toplum kuruluşu (STK) projelerinin hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını “Ekim Zamanı Deneyim Paylaşım” toplantısında bir araya getirdi.

Sabancı Vakfı’nın 10 yıldır Hibe Programlarını yürüttüğünü belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Vakfımız, Sadıka Sabancı’nın, bir yüce Anadolu kadınının, tüm mal varlığını bağışlamasıyla 1974 yılında kuruldu. 43 yıldır ‘insan sevgisiyle’ ve ‘Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak’ ilkesiyle çalışıyoruz. Kuruluşumuzdan 2006 yılına kadar toplumla paylaşmak anlayışını benimsedik. Bu anlayışla ülkemize pek çok kalıcı eser kazandırdık; eğitim, kültür-sanat ve spor alanlarında başarılı bireyleri destekledik.

2007 yılından bu yana ise toplumla paylaşmaya devam ederken, toplumsal meselelerin çözümüne destek olmayı da görev edindik. Bu dönemde kadınlar, gençler ve engellilerin karşılaştıkları sorunların çözümü için çalışan sivil toplum kuruluşlarını ve fark yaratan kişileri desteklemeye başladık. Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olarak verdiğimiz bu hibelerle sivil toplumun güçlenmesini hedef aldık” dedi

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 14:59
  1. STK
  2. Sabancı Vakfı
  3. Ekim Zamanı Deneyim Paylaşım
  4. Hibe
  5. Güler Sabancı
  6. eğitim
  7. kültür-sanat
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