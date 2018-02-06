Sabancı Vakfı’ndan eğitime 1 milyon TL’lik hibe

10 yılda 137 projeye 16 milyon lira tutarında hibe desteğinde bulunduklarını açıklayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, “Bu yıl sivil toplum kuruluşlarına vereceğimiz desteklerle de kalıcı etki oluşturacağımıza inanıyoruz” dedi.

2018 yılı Hibe Programı’na başvuracak projelere 50 bin TL ile 200 bin TL arasında toplam 1 milyon TL tutarında hibe desteği sağlanacak. Desteklenecek projelerin en erken 16 Temmuz 2018’de başlaması ve en geç 12 Temmuz 2019 tarihinde sona ermesi gerekiyor.