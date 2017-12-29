Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sabancı: Enerjimizi ortak hedeflere odaklayalım

Güler Sabancı, Türkiye’nin önünde teknoloji, dijitalleşme ve eğitim gibi üç önemli fırsatın olduğunu belirterek, öncü rol oynamaya devam edeceklerini söyledi.

29 Aralık 2017 Cuma 09:21
Sabancı: Enerjimizi ortak hedeflere odaklayalım

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye’nin önünde teknoloji, dijitalleşme ve eğitim gibi üç önemli fırsat alanının olduğunu belirterek, bu alanlarda öncü rol oynamaya devam edeceklerini açıkladı.

2017 yılını değerlendiren Güler Sabancı, küresel ve bölgesel ölçekte siyasi ve toplumsal gerginlikler devam ederken, ekonomide umut verici gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, ’’Dünyanın yeniden toparlanması ve büyüme trendine geçmesi küresel ekonomide en dikkat çekici gelişme oldu. IMF uzun yıllardan sonra ilk defa tahminlerini yukarı doğru revize etti. Olumsuzluklara rağmen, dünyadaki büyümenin ülkemize de yansımış olması memnuniyet vericidir’’ dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini kaydettiğini dile getiren Güler Sabancı, ’’Bu, rakam OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Bu rakam hepimiz için umut vericidir ancak tüm göstergelere yansıyarak sürdürülebilir bir zemine oturması hepimizin önceliği olmalıdır.

3 ÖNEMLİ FIRSAT KAPIDA

Küresel rekabette öne geçmek için ülke olarak önümüzde üç önemli fırsatın olduğunu söyleyen Güler Sabancı, ‘’Bu fırsatlar teknoloji, dijitalleşme ve eğitimdir. Dünyanın içinden geçtiği ve iç içe geçen bu süreçte tüm ülkeler bu üç temel konuda yolunu bulmaya çalışıyor. Bu üç fırsatın da kazananı olmak için enerjimizi ortak hedeflere odaklamak, ihtiyaç duyulan iklimi yaratmak ve bugünden adım atmak gerekiyor’’ tespitinde bulundu.

“Yeni Neslin Sabancı’sı olacağız”

‘’Sabancı Topluluğu olarak, biz de önümüzdeki dönemi bu göstergeler müzerine inşa ettik’’ diyen Güler Sabancı, 2017 yılı Sabancı Topluluğu için “dönüşüm yılı” olduğunu vurgulayarak, ’’ 90 yılı aşan hikayemizde yeni bir başlık açtık. CEO’muz Mehmet Göçmen’in liderliğinde, yeni yönetim ekibimizle birlikte koşulmaya başlanan bu yeni etapla birlikte, biz artık sadece “Türkiye’nin Sabancı’sı” değil, “Yeni Neslin Sabancı’sı” olacağız’’ mesajını verdi.

İşte Sabancı’nın öncelikleri

-Örnek ve öncü vizyonu ile yeni neslin SABANCI’sı olacak.

-Dijital dönüşümün dokunduğu her alanda değişime liderlik etmeye odaklanacak.

-Teknoloji odaklı yatırımlarıyla ülkemizin geleceğine katkıda bulunacak.

-Ortaya koyduğu yeni vizyona katkıda bulunacak sanayi 4.0 uygulamalarından, kompozit gibi yeni iş kollarına her türlü fırsatı değerlendirmeyi hedefliyor.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 09:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kitapların piyasaya nasıl düştüğüne ilişkin bilgi yok
    1. Kitapların piyasaya nasıl düştüğüne..
    2. Üniversite sınavı gibi... AK Partili..
    3. THY, çocukları da büyükleri de..
    4. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 kritik atama
    6. HES ve RES İnşaatçıların iştahını..
    7. PKK'ya finansman sağlamak için..
    8. Uğur Dündar kendini Türkiye'nin en..
    9. Ünlü oyuncu: Erdoğan sayesinde...
    10. Sabancı: Enerjimizi ortak hedeflere..
    11. 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?
    12. THY o biletleri ücretsiz değiştirecek
    13. Mumbai'de rastaurant yangını: 15 kişi..
    14. İstanbul Ümraniye'de PTT soygunu
    15. Kocaeli'nde kağıt deposunda büyük..
    16. Dünya devi tüm müşterilerinden 'özür'..
    17. Çin'de hava kirliliği alarmı
    18. İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’..
    19. Vatandaşı sevindiren haber! Artık o..
    20. New York'ta feci yangın... Diri diri..
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    BAE'ye kötü sürpriz! Ertelemek zorunda kaldı
    BAE'ye kötü sürpriz! Ertelemek zorunda kaldı