Sabancı: Enerjimizi ortak hedeflere odaklayalım

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye’nin önünde teknoloji, dijitalleşme ve eğitim gibi üç önemli fırsat alanının olduğunu belirterek, bu alanlarda öncü rol oynamaya devam edeceklerini açıkladı.

2017 yılını değerlendiren Güler Sabancı, küresel ve bölgesel ölçekte siyasi ve toplumsal gerginlikler devam ederken, ekonomide umut verici gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, ’’Dünyanın yeniden toparlanması ve büyüme trendine geçmesi küresel ekonomide en dikkat çekici gelişme oldu. IMF uzun yıllardan sonra ilk defa tahminlerini yukarı doğru revize etti. Olumsuzluklara rağmen, dünyadaki büyümenin ülkemize de yansımış olması memnuniyet vericidir’’ dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini kaydettiğini dile getiren Güler Sabancı, ’’Bu, rakam OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Bu rakam hepimiz için umut vericidir ancak tüm göstergelere yansıyarak sürdürülebilir bir zemine oturması hepimizin önceliği olmalıdır.

3 ÖNEMLİ FIRSAT KAPIDA

Küresel rekabette öne geçmek için ülke olarak önümüzde üç önemli fırsatın olduğunu söyleyen Güler Sabancı, ‘’Bu fırsatlar teknoloji, dijitalleşme ve eğitimdir. Dünyanın içinden geçtiği ve iç içe geçen bu süreçte tüm ülkeler bu üç temel konuda yolunu bulmaya çalışıyor. Bu üç fırsatın da kazananı olmak için enerjimizi ortak hedeflere odaklamak, ihtiyaç duyulan iklimi yaratmak ve bugünden adım atmak gerekiyor’’ tespitinde bulundu.

“Yeni Neslin Sabancı’sı olacağız”

‘’Sabancı Topluluğu olarak, biz de önümüzdeki dönemi bu göstergeler müzerine inşa ettik’’ diyen Güler Sabancı, 2017 yılı Sabancı Topluluğu için “dönüşüm yılı” olduğunu vurgulayarak, ’’ 90 yılı aşan hikayemizde yeni bir başlık açtık. CEO’muz Mehmet Göçmen’in liderliğinde, yeni yönetim ekibimizle birlikte koşulmaya başlanan bu yeni etapla birlikte, biz artık sadece “Türkiye’nin Sabancı’sı” değil, “Yeni Neslin Sabancı’sı” olacağız’’ mesajını verdi.

İşte Sabancı’nın öncelikleri

-Örnek ve öncü vizyonu ile yeni neslin SABANCI’sı olacak.

-Dijital dönüşümün dokunduğu her alanda değişime liderlik etmeye odaklanacak.

-Teknoloji odaklı yatırımlarıyla ülkemizin geleceğine katkıda bulunacak.

-Ortaya koyduğu yeni vizyona katkıda bulunacak sanayi 4.0 uygulamalarından, kompozit gibi yeni iş kollarına her türlü fırsatı değerlendirmeyi hedefliyor.