Sabahları kek yerseniz...

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192 obez üzerinde bir çalışma yapan araştırmacılar, grubun yarısına 300 kalorilik bir kahvaltı veriliyor diğer guruba ise içerisinde kek olan 600 kalorilik bir kahvaltı veriliyor.

Kek yemeyen grup 32 haftanın sonunda 10 kilo veriyor, kek yiyen grubun ise 15 kilo verildiği görülüyor.

Eğer siz de diyet kekle kilo vermek istiyorsanız şu tarifi deneyebilirsiniz.

Yağsız Elmalı Kek

½ çay bardağı esmer şeker

½ çay bardağı light süt

1 adet yumurta

1 çay bardağı kepekli un

½ çay bardağı iri dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

1 adet elma

Yarım paket kabartma tozu

Yapılışı:

Şeker ve yumurtayı rengi beyazlaşıncaya kadar iyice çırpın. Elma dışındaki tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Elmayı küp doğradıktan sonra hamura ekleyip son kez karıştırın. Önceden yağlanmış bir kek kalıbına dökün. 170 derece fırında, yaklaşık 20–25 dakika, üstü kızarıncaya kadar pişirin.

Kaynak: Annekaz