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Sabahın ilk ışıkları… İzmir’de çekildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan 2 bin 137 metrelik Bozdağ’a kar yağmasını fırsat bilen iki dağcı, zirvede kamp kurarak bulutların üzerinde geceledi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:43
Sabahın ilk ışıkları… İzmir’de çekildi

İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ödemiş Dağcılık Kulübü üyeleri öğretmen Salim Taşbaş ve Dr. Nuri Zeyrek, 2 bin 137 metre yükseklikteki Bozdağ’ın zirvesinde yer alan kapalı kayak merkezi bölgesinde kamp yaptı. Bulutların üzerinde bir gece konaklayan dağcılar, eşsiz manzaranın tadını doyasıya çıkardı. Kurdukları çadırda geceleyen dağcılar, sabahın ilk ışıklarında oluşan eşsiz manzarayı fotoğrafladıktan sonra kamplarını sonlandırdı. Bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyen tüm dağcıları bölgeye davet eden Taşbaş ve Zeyrek, kapalı olan kayak tesisinin de bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

KAR VE BUZLANMA İLE MÜCADELE İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte İzmir'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yollarını açık tutmak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Kar ve buzlanma ile mücadele çalışmaları kapsamında Ödemiş- Bozdağ yolunda özel donanımlı araçlarla kar küreme ve tuz serimi yapıldı. Karabağlar'a bağlı Uzundere, Kavacık, Efemçukuru yolunda ise tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Kar yağışının gelecek günlerde yoğunlaşması olasılığına karşı Büyükşehir Belediyesi, Bergama ve Bayındır'da kurduğu bölge şantiyeleri, güçlendirdiği araç parkı ve personeliyle hazırlıklarını tamamladı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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