Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sabaha karşı otel ve kız yurdunda korku

İstanbul Fatih’te bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın otelin yan tarafındaki kız öğrenci yurdunun çatısına da sıçradı.

08 Ağustos 2017 Salı 07:35
Sabaha karşı otel ve kız yurdunda korku

Yangın saat 04.00 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi, Hulusi Noyan Sokak’taki 3 katlı bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, otelin yan tarafında bulunan bir kız öğrenci yurdunun çatısına sıçradı.

Durumu farkeden vatandaşlar; polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otelde bulunan vatandaşlar ve öğrenci yurdundaki öğrenciler kısa sürede tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önemi aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldıkları yangının ardından soğutma çalışması yaptı.

Görgü tanığı Ayhan Şimşek "Alevler çatıyı sarmaya başladı. Kız öğrenci yurdu olduğunu ve öğrencilerin kaldığını biliyordum. Bir an önce uyandırmak için geldim. Bir-iki öğrenci çıktıkdan sonra diğerlerini de tahliye ettik" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 07:35
  1. İstanbul
  2. Yangın
  3. fatih
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman rezilliği! Çöp kovasına Türkçe isim
    1. Alman rezilliği! Çöp kovasına Türkçe..
    2. "Benim otelime tesettürlü gelmesin..."
    3. Dolar güne nasıl başladı?
    4. Belçika prensi ülkeyi ayağa kaldırdı!
    5. New York'ta Metronun yenilenmesi için..
    6. Venezuela’da darbe şakşakçısı çıktılar!
    7. New York borsasında Dow Jones rekor..
    8. Meteorolojiden yağmur uyarısı!
    9. AK Parti kabul etti! Anlatamadık...
    10. Bu savaş suçu! Yok etme planı devreye..
    11. Dikkat çeken bir analiz... 'Darbeyi..
    12. ABD'den çok tehlikeli hamle! Ortadoğu..
    13. Eroini sıkıştıran pres makinesi..
    14. Vatandaş tatili 10 güne çıkardı
    15. Arabistan'dan 'hac' açıklaması!
    16. Karatay uyardı! Patatesi sakın böyle..
    17. Gülen'den 'don'lu mesaj!
    18. Vatandaşlar meydan dayağı attı…..
    19. Duyan şok oldu… Elinde sadece bu..
    20. ABD'den cevap gecikmedi: Kaçacak..
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!