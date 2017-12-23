Sabaha karşı kara çevirdi… AA duyurdu… İstanbul’da başladı!

İstanbul genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.

Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürüyor.

Çanakkale'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağı ve Çanakkale-Ezine karayolunun Erenköy rampasında kar nedeniyle trafikte aksamalar görüldü. Kar yağışı Çanakkalede gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı.

Meteoroloji yetkilileri dün 50'den fazla ilde kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor

D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde sis ve kar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran sis ve kar nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü.