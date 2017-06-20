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Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü

Esenyurt'ta sabah saatlerinde sokak üzerinde yürüyen bir kadına ve adama kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silah ile ard arda ateş edildi. Kadın ve adam olay yerinde hayatını kaybetti.

20 Haziran 2017 Salı 10:58
Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, sokak üzerinde yürüyen bir kadına ve adama kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşun yağdırıldı. Kadın ve adam olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs işe kaçtı. Silah sesleri sonrası korkan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. 

Olay sırasında silah sesi duyan bir vatandaş, 7-8 el silah sesi duyduğunu ifade ederek dışarı çıktım 2 vatandaş yatıyor başka bir olay görmedim"dedi

Silah sesleri duyan bir diğer vatandaş ise "Yakındaydım gittiğimde 2 kişi yerdeydi. Ard arda 10 ele yakın silah sesi duydum. Sesin bitmesini bekledim olay olduğu yere yakınlaştığım da ikisi kafasında vurularak ayrı ayrı yerlerde yatıyorlardı. Biri bayan diğeri erkekti" diye konuştu.

Olay yerine sevk edilen polisler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bir kişi tarafından 2 silah kullanıldı iddiası

Öte yandan cinayeti gerçekleştiren şahıs tarafından iki ayrı silah kullanıldığı iddia edildi.  


 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 10:58
  1. Esenyurt
  2. sır cinayet
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