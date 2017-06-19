İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediyesi

İstanbul'da 40 gün boyunca sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 00:38
Sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediyesi

Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü "40 Gün Sabah Namazı" projesi kapsamında, sabah namazına devam eden çocuklar bisikletle ödüllendirildi.

Yavuz Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde konuşan cami imamı Abdullah Kılıç, törende yaptığı konuşmada, projeyi duyanların kendilerini aradığını ve bisiklet hediye etmek istediğini söyledi.

Çocukların camiye gitmesinin yetişkinleri memnun ettiğini belirten Kılıç, projenin asıl amacının çocuk ve gençlere camiyi sevdirmek olduğunu kaydetti. 

Törene, Başbakanlık Danışmanı Ömer Faruk Korkmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ve Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 00:38
  1. Sabah namazı kılan çocuklara bisiklet
  • recep recep 13 sa önce
    bisiklete ne gerek var alin bir esek veya sipa ,böyle kafaya böyle arac gerekiyor
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
  1. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
  2. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
  3. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
  4. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
  5. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
  6. Kordon kanı aile fertlerinde de..
  7. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
  8. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
  9. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
  10. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
  11. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
  12. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
  13. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
  14. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
  15. Türk Lirası tekrar favori para haline..
  16. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
  17. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
  18. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
  19. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
  20. Yunanistan darbecileri teslim edecek..
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı