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''Sabah-akşam FETÖ'ye sövseler de bir ByLock'çudan çok daha tehlikeli olabilirler''

Gazetemizin yazarı Abdurrahman Dilipak bugün kaleme aldığı yazısında FETÖ'nün şirretliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:53
''Sabah-akşam FETÖ'ye sövseler de bir ByLock'çudan çok daha tehlikeli olabilirler''

İşte Dilipak'ın söz konusu yazısı;

Meşhur fıkradır: “Baba hırsızı yakaladım”. “Bırak oğlum”. “Baba hırsız beni bırakmıyor.” Elbisesini saatini alacak.

Hırsızın yüzsüzü böyle olur. Kültür AŞ’de yaşananları biliyorsunuz. Aslında tam olarak bilmiyoruz. Bir olayı araştırırken başka yeni bir olay çıkıyor ortaya. Çorap söküğü gibi gidiyor bu olaylar.

3 adım sonra ipin ucu merkeze, oradan bakarsınız Ankara’ya uzanır. 40. odaya girersiniz, işe ecinniler karışır..

Önce şunu söyleyeyim: Minareyi çalanlar kılıfını hazırlamışlar.

Bu işler böyledir. Kendi şifreleme sisteminizi yazarsınız, kimvurduya gidersiniz.. Yurt dışından binlerce euro maaşla çalışırken, ülkeme hizmet edeyim diye gelirsiniz, buluş yaparsınız, patente başvurursunuz, ardından başınıza gelmeyen kalmaz. Evinizi, iş yerinizi haczederler, modellerinizi çalarlar.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz2 sa önce
    Bu fotoculer pirincin icindeki beyaz tas gibidir dikkatli olalim
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