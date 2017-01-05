Sabah 7’de başladı 31 ilde dev operasyon

2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yapılan soruşturmada, eşleri 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen 105 asker eşi hakkında sabah 07.00'den itibaren operasyon başlatıldı.

Sabah 7’de başladı 31 ilde dev operasyon
Eklenme: 05 Ocak 2017, 10:14
Bu haber 2.767 kez okundu

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın talimatı üzerine Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Ankara 29, İstanbul 21, İzmir 5 kişi olmak üzere Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor.

Şüpheliler arasında araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman, bilgisayar işletmeni olarak kamuda çalışan memurlar bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 2'sinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üstteğmen rütbesinde bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2010 KPSS Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına ait soruları önceden elde ettiklerine ilişkin kuvvetli delillerin bulunduğu belirtiliyor.

 
EtiketlerSon dakika haberison dakika haberlerikpssdarbe girişimi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.