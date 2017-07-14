Saba Tümer'e intihar şoku!

Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Çeşme'de bulunan Hasan Yamaç, başına tabanca ile ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kanlar içerisinde kalan Yamaç, zağrılan ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yamaç, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yamaç'ın hayati tehlikesi devam ettiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirildi.