Saba Tümer'e intihar şoku!
Sunucu Saba Tümer'in eniştesi intihar girişiminde bulundu.14 Temmuz 2017 Cuma 23:45
Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Çeşme'de bulunan Hasan Yamaç, başına tabanca ile ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kanlar içerisinde kalan Yamaç, zağrılan ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yamaç, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yamaç'ın hayati tehlikesi devam ettiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirildi.