9 aydır saatte 5.5 milyonlira kazanıyorlar

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan bilgilere göre, bu yılın 9 ayında 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,6 artışla 37 milyar lira net kâra ulaşan Türk bankacılık sektörü, geçen yılın tamamında elde ettiği 37,5 milyar liralık kâr rakamına yaklaştı.

Bankaların bu yılın 9 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 arttı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 143,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2017’nin aynı döneminde 177,6 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın tamamında elde ettiği geliri, bu yılın ilk 9 ayında elde eden bankalar, 9 ayda kredilerden 144,4 milyar lira faiz geliri elde etti. Söz konusu gelirin 34,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 6,7 milyar lirası kredi kartlarından, 21,5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 81,8 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.



Hiçbir üretim yapmadan, üretim yaparak ekonomiye katma değer sağlayan vatandaşın cebindeki parayı faiz aracılığıyla sömüren bankalar, faiz düşürme çağrılarına ise kulak asmıyor. Faiz dışındaki her kalemden astronomik oranda ücret kesen bankaların kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde ise 15 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti.



Yükselen döviz kuru karşısında kâr oranlarını minimize eden birçok sektöre karşı, bankacılık sektörü, bu yılın 9 ayında 37 milyar 180 milyon lira net dönem kârı elde ederek rekor üstüne rekor kırdı. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 28 milyar 903 milyon lira, yılın tamamında da 37,5 milyar lira net kâr sağlamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Faizleri düşürün’ çağrısı, Ekonomi Bakanı’nın düşük faiz ortamını istemesinin ardından geçen hafta açıklama yapan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da, bankacılar olarak düşük faiz ortamını tercih edeceklerini söyleyerek, bankacılar olarak ülkenin zorda olduğu dönemde ellerinden geleni yaptıklarını belirtmişti.