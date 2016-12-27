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Saatlerin geri alınmasıyla ilgili resmi açıklama!

Bu sene yürürlüğe giren kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin şikayetler üzerine saatler tekrar geri alınacak iddiaları ortaya çıkmıştı. Peki saatler geri alınacak mı? İşte kış saati uygulaması ilgili son dakika gelişmesi

Saatlerin geri alınmasıyla ilgili resmi açıklama!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:11
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Saatler ne zaman geri alınacak? Saatler geri alınacak mı sorusunun cevabını Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş verdi. Kurtulmuş herkesin merak ettiği konuyla ilgili son noktayı koydu.

SAATLER GERİYE ALINACAK MI?

Yaz saati tartışması ile ilgili bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Öyle bir çalışmamız yok. Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

 
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ÇEÇEN Ahmed

Elhamdülillah bu saat uygulaması öyle güzel oldu ki ! Sabah işe gidenler, öğrenciler rahat rahat namazımızı kılıyoruz eskiden kalkıyorduk kılıp tekrar yatıyorduk tekrar kalkınca insan kendine gelmiyordu. Bu saat Müslümanları rahatlatan bir saat uygulaması oldu karanlıkta kalıyoruz diye şikayet edenler lütfen kış döneminde biraz sabredeceksiniz inanın namazlarımızda size de dua ediyoruzŞikayet edenlerden çok daha fazla bu şekilde kalmasını isteyenler var. Bunu da unutmamak lazım.

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no name

:-))))birini rahatsiz etmişimozur dilereim verdiğim rahatsizliktan dolayı yanliz kim oldugunuzu seçemedimAllahin veli kulumusunuz ruhumdan haberiniz var yoksa şeytanınyoldasimisiniz Allahi anarken buldugum huzurdan rahatsizlik duymuşsunuz..cok dindar degilim onuda söylemiştimsanırım..yanliz ulkemizde ki ezan sesi guzel şeyler..gun icinde gurultuden pek isitilmesede kosturmacadan yeni saat diliminde etraf sessiz oluyor sabah ezanida gonle vuruyor...iyi bir musluman degilik dedi isek kafirde değiliz...Allah bir ve Allahtan baska ilah yok muhammed sav onun kulu ve elçisi ..kuran i kerim kitabimiz amenna ve saddakna..inandik iman ettik..desen niye rahatsiz oldun bikemedik nadrim... Allahin dini ni kendinin mi sandin yoksa milletin ezan ile yürümesikendine yoldas edindigin seytanla size koydumu...simdi ezan ve sela deyip gecmemek lazım..15 temmuzda nasilda korku ve dehset saldıselalar darbeciler üzerine...

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Cemil nadir özgün

Ruhen şifa buluyorum diye sallamış palavracı biri.

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no name

boyle iyi..sabahin erkennsaatinde ise gitmek ve giderken sabah ezanı ni dinkemek ..insan biraz huzur buluyor..sadece bedenen degilbirazda ruhen uyanıyoruz..sabahiz sesiz ve foto sentezin biyimiyle Allahin izni ike bitkikerin doğa ya saldigi tertemiz oksijenden nasipleniyoruz...sabahin erkenve gec saati yoktur..bunlar aliskalik sonradan kazanılanşeydir..erken degimiz saatte kalkip calismayada alışırız..ulkelerinde 6 ay gece 6 ay gunduz yaşayanlarda var unutmamak lazım .duzenli spor yapip dinlenmeye de vakit ayirdiginiz zaman tembellik uzerinizden kalkar..isoniz cok zor ise kendinizde kiymet vermesini bilin ot degilsiniz yeniden bitmezsiniz unutmayin yeter..aliskanliklara bagimli olmayınki aktif hayatiniz olsun..bu seferdebu saat işinifirsata cevirip sabahin bol oksijenli saatlerinde derin nefes alirken rahmette soluklanin gökkubbede sabah ezanıyankilanirkengöklerebakin Ya Allah bismillah deyip günebaşlayın..eskiden 3 alarm ile kalkamiyordum..simdi bu yeni saat diliminde erkenden uyaniyorum..15 temmuzdan sonra kimseye güvenemezoldum..alarm sesine muhtesem bir sela var sizde internetten idirebilirsiniz...ve bu alarm ile uyanmaktan huzur bulur oldum..o kadar heycanliki nasil oluyor bilmiyorum her sabah alarmdanbir dk once uyanıp o selayi dinlemek icin hazir bulunuyor yatağımi musalla taşıkendimide orada yatan olarak dusunerek gune basliyorum..selayi ezana bağlıyorbiraz huzur biraz huzursuzluk icinde gune başlıyorum..huzur sabahin rahmetinden seladan ezandan Allahi anmaktan geliyir huzursuzluk gunahkar olmamdan yillarca yataga ve gaflete çakılı olup kotu alışkanlıktangeliyor...bu yeni saat diliminde sabahin erken saatinde Allahi anarak nefsimle savaşıyor isye bu cevresel etkenler bu savasta ruhumu dinc tutuyor..sabah erken ise kalkmak guzel..degistirmeyin bu saati

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