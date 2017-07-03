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Saatlerce yolda kalan annenin yürüyüş tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüş sonrasında Kocaeli'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte saatlerce çocuğuyla mahsur kalan bir kadın sosyal medyada böyle tepki gösterdi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 21:50
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 21:50
  1. Saatlerce yolda kalan anne
  2. yürüyüş tepkisi
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  4. Kemal Kılıçdaroğlu
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