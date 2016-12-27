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Saatler tekrar geri alınacak mı? İşte resmi açıklama...

Bu sene yürürlüğe giren kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin şikayetler üzerine saatler tekrar geri alınacak iddiaları ortaya çıkmıştı. Peki saatler geri alınacak mı? İşte kış saati uygulaması ilgili son dakika gelişmesi

Saatler tekrar geri alınacak mı? İşte resmi açıklama...
Eklenme: 27 Aralık 2016, 23:48
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Saatler ne zaman geri alınacak? Saatler geri alınacak mı sorusunun cevabını Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş verdi. Kurtulmuş herkesin merak ettiği konuyla ilgili son noktayı koydu.

SAATLER GERİYE ALINACAK MI?

Yaz saati tartışması ile ilgili bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Öyle bir çalışmamız yok. Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

 
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Asya

Bu uygulamadan memnun kalmadık bu nun nesi tasarruf sabah karanliginda isiklar daha cok yaniyor cocuklar icin guvenli degil kizim okula yuruyor yirmi dakika yolvar huzrsuzum

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