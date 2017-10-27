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Saat 02:00, Teknede yakalananlar bakın kim çıktı

Bodrum açıklarında düzenlenen operasyonda 30 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

27 Ekim 2017 Cuma 15:24
Saat 02:00, Teknede yakalananlar bakın kim çıktı

Bodrum Başsavcılığı'nın gece 02.00 sularında Karaada açıkları Kos Adası deniz sınır hattı üzerinde düzensiz göçmen faaliyeti istihbaratı alması üzerine İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

MOTOR YATLA KAÇIYORLARDI...

Bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen, 2 Türk vatandaşının tekne kaptanlığı ve yardımcılığında bir motor yatla kaçmaya çalışan şüpheliler operasyonla yakalandı.

TAM 34 KİŞİ!

İçlerinde 2 si çocuk 4 Suriye uyruklu şahısla; 13 ü çocuk, 17 si yetişkin olmak üzere 30 Türk vatandaşı toplam 34 kişi gözaltına alındı.

İHRAÇ EDİLEN FETÖ'CÜLER!

Yunanistana kaçmaya çalışan Türk vatandaşları içinde Ankara ve İzmir'de ikamet eden Emniyet, Milli Eğitim, Asker, TİB gibi farklı meslek gruplarından, kamudan ihraç olan FETÖ mensuplarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanması sonrasında, şüphelilerin önümüzdeki günlerde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılacağı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 15:24
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  2. yunanistan'a kaçan fetöcüler
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