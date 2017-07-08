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Saadet'ten CHP'ye yalanlama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "adalet yürüyüşü" devam ediyor. Yürüyüş sonunda İstanbul'da yapılacak mitinge Saadet Partisi'nin de katılacağı iddiaları ise Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından yalanlandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:12
Saadet'ten CHP'ye yalanlama!
CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın, Maltepe'de yapacakları miting için "Saadet Partisi de katılacak" açıklamasına Saadet Partisi'nden yalanlama geldi.

saadet partisi maltepe mitingi
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı
 

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 
"Bugün bazı basın yayın organlarında CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın, Maltepe'de yapacakları mitinge katılacaklar ile ilgili olarak "Mitinge Saadet Partisi de katılacak" şeklinde bir açıklaması olduğu görülüyor. Bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır.  
 
Saadet Partimizin söz konusu mitinge katılım konusunda alınmış bir kararı ve herhangi bir açıklaması olmamıştır. 
 
Konuyla ilgili Genel Merkezimizin açıklamaları dışında herhangi bir beyana itibar edilmemesi hususunda gerek basının, gerekse kamuoyunun hassasiyeti önemlidir."


Kaynak: milligazete.com.tr
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:12
  1. Saadet'ten CHP'ye yalanlama
  2. Saadet Partisi
  3. CHP
  4. adalet yürüyüşü
  5. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın
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