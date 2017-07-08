Saadet'ten CHP'ye yalanlama!





CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın, Maltepe'de yapacakları miting için "Saadet Partisi de katılacak" açıklamasına Saadet Partisi'nden yalanlama geldi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın, Maltepe'de yapacakları mitinge katılacaklar ile ilgili olarak "Mitinge Saadet Partisi de katılacak" şeklinde bir açıklaması olduğu görülüyor. Bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır.

Saadet Partimizin söz konusu mitinge katılım konusunda alınmış bir kararı ve herhangi bir açıklaması olmamıştır.

Konuyla ilgili Genel Merkezimizin açıklamaları dışında herhangi bir beyana itibar edilmemesi hususunda gerek basının, gerekse kamuoyunun hassasiyeti önemlidir."