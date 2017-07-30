Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Saadet'ten bir önemli davet daha!

Saadet Partisi, 30 temmuz pazar günü İstanbul Yenikapı'daki 'Büyük Kudüs Mitingi'ne ünlü yıldız futbolcu Ronaldo'nun ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da davet etti.

30 Temmuz 2017 Pazar 04:58
Saadet'ten bir önemli davet daha!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Filistin hassasiyeti ile bilinen dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’ya “Büyük Kudüs Mitingi”ne katılması için gönderdiği davet mektubu büyük yankı uyandırdı. Karamollaoğlu'nun, İsrail’e karşı sert çıkışlarıyla tanınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya da mitinge katılması için davet mektubu gönderdiği öğrenildi.
 
İsrail’in Filistin’deki işgaline karşı geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Maduro, “Filistinli kardeşlerinizin katliamını izlemeye devam mı edeceksiniz? Yerin dibine batsın resmi açıklamalarınız. Yerin dibine batsın uluslararası protokolünüz. Artık harekete geçmelisiniz. Filistin halkının katillerine cevap vermelisiniz. Durdurmalısınız. Venezuela Devlet Başkanı olarak size sesleniyorum; Yeter artık! Resmi açıklamalarınızdan öteye gidemiyorsunuz, o kadar. Dünya, katliam karşısında kör ve sağır olmuş. Çoğu korkak lider de resmi bir yazı geçip, olaydan üzüntülerini belirtip kınıyorlar o kadar. ‘saldırıyı lanetliyoruz’ hepsi bu. ‘Çok endişe duyuyoruz.’ bir de bu. Mesele bitiyor onlar için. Asıl endişelenen kolunu kaybeden Filistinli çocuklardır. Çocuklarını kaybeden ailelerdir” ifadelerini kullanmıştı. 
 
Kaynak: Milli Gazete
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 04:58
  1. Saadet'ten bir önemli davet daha
  2. Saadet Partisi
  3. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  4. Filistin
  5. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  6. Maduro'ya davet
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet'ten bir önemli davet daha!
    1. Saadet'ten bir önemli davet daha!
    2. İsrail polisi bir Filistinliyi daha..
    3. Kamu zararıdır TFF'ye dava açılır
    4. Ve Ünal Aysal Terim'in Galatasaray'a..
    5. A Milli Takım için Rıdvan Dilmen bombası
    6. Süper Lig ekibinden Ben Arfa ve..
    7. Kjear'den sonra Fenerbahçe'de bir..
    8. Kudüs Muhafızı Raid Salah'tan..
    9. Dev kara delik Dünya'ya yaklaşıyor
    10. Dikkat! Cevapsız çağrılara dönmeyin,..
    11. Yolda yürürken mesajlaşmayı yasakladılar
    12. Şehir kara, deniz ve havadan abluka..
    13. Trump isyan etti: Ülkeyi 8 kişi..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız bırakmadı
    15. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı için..
    16. Lokum Evler'de yaşam başladı!
    17. Aslında çınlamıyor, alarm veriyor.....
    18. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif: Yargı..
    19. Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu
    20. Eşine ve kızına kurşun yağdırdı
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Gülen iyice saçmalamış: Anneannem ölüp sonra da...
    Gülen iyice saçmalamış: Anneannem ölüp sonra da...