Saadet'ten bir önemli davet daha!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Filistin hassasiyeti ile bilinen dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’ya “Büyük Kudüs Mitingi”ne katılması için gönderdiği davet mektubu büyük yankı uyandırdı. Karamollaoğlu'nun, İsrail’e karşı sert çıkışlarıyla tanınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya da mitinge katılması için davet mektubu gönderdiği öğrenildi.

İsrail’in Filistin’deki işgaline karşı geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Maduro, “Filistinli kardeşlerinizin katliamını izlemeye devam mı edeceksiniz? Yerin dibine batsın resmi açıklamalarınız. Yerin dibine batsın uluslararası protokolünüz. Artık harekete geçmelisiniz. Filistin halkının katillerine cevap vermelisiniz. Durdurmalısınız. Venezuela Devlet Başkanı olarak size sesleniyorum; Yeter artık! Resmi açıklamalarınızdan öteye gidemiyorsunuz, o kadar. Dünya, katliam karşısında kör ve sağır olmuş. Çoğu korkak lider de resmi bir yazı geçip, olaydan üzüntülerini belirtip kınıyorlar o kadar. ‘saldırıyı lanetliyoruz’ hepsi bu. ‘Çok endişe duyuyoruz.’ bir de bu. Mesele bitiyor onlar için. Asıl endişelenen kolunu kaybeden Filistinli çocuklardır. Çocuklarını kaybeden ailelerdir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Milli Gazete