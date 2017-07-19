Saadet Parti'li 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Saadet Partili Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, Yücebağ Belde Belediye Başkanı Atilla Çetinkaya ve Kayapınar Belde Belediye Başkanı İsmail Koruyan, AK Parti'ye katıldı. Belediye Başkanları ile meclis üyelerinin üyelik formlarını dolduran AK Parti İl Başkanı Diyaddin Uçar, partilerine üye olan başkanların rozetini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağını söyledi.



SP'den Ak Partiye geçen Sason İlçesi'nde yaklaşık 3 bin kişiyle AK Parti'ye katıldıklarını belirten Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, "2014 yerel seçimlerinde SP'den belediye başkanı seçildim. İlçemize hizmet etmek için mesai arkadaşlarımızla uğraş verdik. Yerel seçimlerin kısa bir süre öncesinde gerçekleşen 17-25 Aralık FETÖ kumpaslarına net tavır koyduk. Ardından gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledik. 15 Temmuz hain FETÖ örgütünün darbe girişimine karşı kitlemizle birlikte Cumhurbaşkanımız ve AK Partimizin arkasında durduk. 16 Nisan Referandumunda da tüm küresel güçlerin birleştiği, ülkemize ve liderimize saldırdığı ortamda referandum için 'Evet' kararı aldık. Referandum sürecinde Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, Batman mitinginde AK Partimize fiilen katılım sağladık. Bugün üyelik kaydımızı yapıyoruz. Artık resmen partimiz çatısı altında ülkemize ve ilçemize hizmet edeceğiz"dedi.

Sason'un Yücebağ Belde Belediye Başkanı Atilla Çetinkaya ise, 16 Nisan referandumunda AK Parti'ye katılacaklarını açıkladıklarını hatırlattı. Kayapınar Belde Belediye Başkanı İsmail Koruyan da, AK Parti'ye katılmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, “Günlerdir partiye katılmanın hazırlığı içerisindeydik. Bize kapılarını açan AK Parti'ye güç katacağız" diye konuştu.