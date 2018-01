Saadet Partisi’nden Mehmetçiğe kan bağışı

Saadet Partisi (SP) İzmir İl Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu. Bağış öncesi bir konuşma yapan SP İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan, şanlı ordumuzun Türkiye’ye tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçireceğini, karanlıkları dağıtacağını ve barış getireceğini söyledi.

Türk Ordusunun hiçbir zaman katil devletlerin kan emici orduları gibi olmadığına dikkat çeken Hazırbulan, her zaman mazlum halklar tarafından beklenen bir ordu olduğunu dile getirdi. Zeytin Dalı Harekâtı’nın ülkemizin huzur ve güvenliğine, İslam coğrafyasının barış ve refahına vesile olmasını diledi.

Zekeriya Hazırbulan “Ordumuz milletimizin tamamına aittir. Bizim anlayışımıza göre ordu bir sefere çıktığı zaman arkasından ancak dua edilir ve elimizden ne geliyorsa o yapmaya çalışılır. Bu durumda bize düşen, siyasi görüşümüz ne olursa olsun ordumuzun ve devletimizin yanında yer almaktır. Tüm milletçe gönlümüz, dualarımız Mehmetçik’ten yanadır. Allah Ordumuza güç ve kuvvet versin. Allah’ın yardımı Mehmetçiğimizle olsun. Zaferler nasip etsin.” diye konuştu.

Bunlardan müttefik de dost da olmaz

İsrail’in, Amerika’nın ve diğer Batılı güçlerin olduğu bir bölgede güven, barış ve istikrarın olmayacağının altını çizen Hazırbulan, “Saadet Partisi olarak sürekli, ABD ve İsrail'in müttefik ve dost kabul edilmemesi konusunda uyarılarda bulunduk. Niçin? Çünkü onlar dost değil, dost gözüken düşmanlardır. Her zaman bizi birbirimize kırdırmak isteyen, her zaman karışıklıktan beslenen, her zaman bölge üzerinde gözü olan ülkelerdir. Bunlar, terör örgütlerine her türlü desteği verenlerdir. Bunlar, binlerce tır ağır silahı terör örgütlerine gönderenlerdir. Bunlar, bölge ülkelerine kan ağlatıp, viraneye çevirip halklara eski yönetimleri aratanlardır. Bunlardan müttefik de olmaz, dost da olmaz.” dedi.

Milletçe, bizi birbirimize düşürmeye çalışanların kışkırtmalarına ve oyunlarına gelmememiz gerektiğini hatırlatan SP İl Başkanı Hazırbulan, Türkler ve Kürtlerin düşman olmadığını, asıl düşmanın bölgeyi çıkarları için savaş alanına ve kan gölüne çeviren küresel emperyalistler olduğunu kaydetti. Hazırbulan, “Bölgemizde kalıcı istikrar ve barış için öncelikle yapılması gereken, ABD’ye ait tüm askerlerin kovulması, üslerin kapatılmasıdır. Bölge ülkeleri aynı masa etrafında bir araya gelerek kendi geleceklerini kendileri planlamalıdır. Bir an önce İslam Birliği tesis edilmelidir.” dedi.