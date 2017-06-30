Saadet Partisi'nden Kıbrıs teklifi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kıbrıs konferansını eleştirdi. Yazılı bir açıklama yapan Karamollaoğlu, "Kıbrıs'tan asker çekmek bir yana, Türkiye bölgedeki sıcak gelişmeleri ve adanın stratejik önemini dikkate alarak, KKTC' deki askeri varlığını güçlendirmeli, hatta adada bir hava üssü kurmalıdır. Çünkü Türkiye'nin güvenliği Kıbrıs'tan başlar“ dedi.



Karamollaoğlu, Kıbrıs açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı;



"KKTC Türkiye'nin milli davası, adadaki askeri varlığı ise kırmızı çizgisidir. Türkiye’nin Kıbrıs diye bir sorunu yoktur. Var olan sorunlar 1974 barış harekatıyla sona erdirilmiş adada barış, güvenlik ve huzur ortamı sağlanmıştır. Şehit kanları ile sulanmış topraklar hiçbir şekilde pazarlık konusu edilemez, edilmemelidir.



SAADET'TEN İKİ MADDELİK KKTC TEKLİFİ



Hayali bir AB macerası uğruna böylesine stratejik bir adayı pazarlık konusu haline getirmek, en basit ifadesiyle, abesle iştigaldir. Hükümetin bu tarihi bilinç ve şuurla hareket etmesi gerekmektedir. Kıbrıs’tan asker çekmek ile asker azaltmak aynı anlama gelir. Türkiye bu konuda ne kadar geri adım atarsa bundan sonra vermek zorunda kalacağı tavizlerde o kadar büyük olacaktır. Saadet Partisi olarak iki teklifte bulunmak istiyoruz: 1- Adadan asker çekmek bir yana Türkiye, bölgedeki sıcak gelişmeleri dikkate alarak, Kuzey Kıbrıs’ta bir hava üssü kurmalıdır. 2- İkinci teklifimiz ise, adada huzur ve güvenlik ortamının hâkim olmasını sağlayan, 1974 Barış Harekâtı nedeniyle 20 Temmuz günü ‘Milli Bayram' ilan edilmelidir."

Kaynak: Milli Gazete