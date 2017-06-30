Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Saadet Partisi'nden Kıbrıs teklifi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Kıbrıs Konferansına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. KKTC için iki maddelik teklifte bulunan Karamollaoğlu, "Türkiye'nin güvenliği Kıbrıs'tan başlar" dedi.

30 Haziran 2017 Cuma 20:43
Saadet Partisi'nden Kıbrıs teklifi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kıbrıs konferansını eleştirdi. Yazılı bir açıklama yapan Karamollaoğlu, "Kıbrıs'tan asker çekmek bir yana, Türkiye bölgedeki sıcak gelişmeleri ve adanın stratejik önemini dikkate alarak, KKTC' deki askeri varlığını güçlendirmeli, hatta adada bir hava üssü kurmalıdır. Çünkü Türkiye'nin güvenliği Kıbrıs'tan başlar“ dedi.

Karamollaoğlu, Kıbrıs açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı;

"KKTC Türkiye'nin milli davası, adadaki askeri varlığı ise kırmızı çizgisidir. Türkiye’nin Kıbrıs diye bir sorunu yoktur. Var olan sorunlar 1974 barış harekatıyla sona erdirilmiş adada barış, güvenlik ve huzur ortamı sağlanmıştır. Şehit kanları ile sulanmış topraklar hiçbir şekilde pazarlık konusu edilemez, edilmemelidir.

SAADET'TEN İKİ MADDELİK KKTC TEKLİFİ

Hayali bir AB macerası uğruna böylesine stratejik bir adayı pazarlık konusu haline getirmek, en basit ifadesiyle, abesle iştigaldir. Hükümetin bu tarihi bilinç ve şuurla hareket etmesi gerekmektedir. Kıbrıs’tan asker çekmek ile asker azaltmak aynı anlama gelir. Türkiye bu konuda ne kadar geri adım atarsa bundan sonra vermek zorunda kalacağı tavizlerde o kadar büyük olacaktır. Saadet Partisi olarak iki teklifte bulunmak istiyoruz: 1- Adadan asker çekmek bir yana Türkiye, bölgedeki sıcak gelişmeleri dikkate alarak, Kuzey Kıbrıs’ta bir hava üssü kurmalıdır. 2- İkinci teklifimiz ise, adada huzur ve güvenlik ortamının hâkim olmasını sağlayan, 1974 Barış Harekâtı nedeniyle 20 Temmuz günü ‘Milli Bayram' ilan edilmelidir."

Kaynak: Milli Gazete

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 20:43
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. hava üssü
  3. Kıbrıs
  4. KKTC
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Kremlin'den flaş açıklama!
    1. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından..
    2. CHP'li provokatör tutuklandı!
    3. Saadet Partisi'nden Kıbrıs teklifi!
    4. İSKİ'den açıklama geldi! Her ay ayrı..
    5. Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik açıklama:..
    6. Vatandaş şaşkın: Akaryakıta indirim,..
    7. "Kanıtlayacak bir sürü belge var,..
    8. Dünyayı saran sapkın uygulamaya..
    9. CHP'ye anket şoku! Hezimete uğrayabilir
    10. Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
    11. Tatil cennetini alevler sardı
    12. Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 13..
    13. Gaziantep’te terör operasyonları hız..
    14. Şanlıurfa'da fezi kaza!
    15. Viranşehir’de saman yüklü tır yandı
    16. Araplar Ordu'ya çıkarma yaptı
    17. 23 terörist etkisiz hale getirildi
    18. Her yerde aranıyor! Cübbeli Ahmet Hoca..
    19. Erdoğan, Trump ve Putin ile ne..
    20. FETÖ’den gözaltı sayısı 16’ya yükseldi
    Üçok'tan şok uyarı: Darbe yapacak güçteler
    Üçok'tan şok uyarı: Darbe yapacak güçteler
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...