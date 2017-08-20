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Saadet Partisi'nden erken seçim açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak" dedi.

20 Ağustos 2017 Pazar 19:48
Saadet Partisi'nden erken seçim açıklaması

Temel Karamollaoğlu, partisinin Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Ankara İl Divanı'nda yaptığı konuşmada, ülkede geçmişte yaşanan terör hadiselerinin tekrar canlanma emaresi gösterdiğini belirtti.

Sadece ülkede değil bölgede ve bütün dünyada huzurun ve barışın tesisini sağlayacak olan tek anlayışın 'milli görüş' anlayışı olduğunu belirten Karamollaoğlu şöyle devam etti: "Sizler de mesuliyet altındasınız. Yakında seçime gitme ihtimali var. Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü.

Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak. 'Kimse hazırlanamadan gidelim ki vatandaşın gönlünü tekrar kazanalım. Vatandaşı bir endişeye sevk edelim, bak falancalar gelirse bu ülke mahvolur.' Ekim sonu, kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz."

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 19:48
  1. Saadet erken seçim
  2. erken seçim
  • ahmet yükselahmet yüksel28 dk önce
    perinçek bile bu bu koltuk aşığı ihtiyardan daha vatanseverdir.Bunlar artık yokolması gereken kanser hücreleridir.HDP chp tamam AKP ye karşıdır.Ya sana ne oluyor yıllarca emek verdiğim REfah partisinden nemalanıyorsunuz ya zehir zıkkım haram olsun sizin gibi hainlere hakkımız.Bu yaptığınız siyaset falan değil resmen fetöden beter ihanet.İnşallah bu kıskançlık ve hırsınızda boğulur gidersiniz.
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi33 dk önce
    Erbakan hocanin ruhunu husursuz etmeyin mahvettiniz partiyinerden buluyorlar böyla dinazorlari hicmi akilli gencler yok partide ne yapacagini sasirdilar allah yardimcilari olsun sonlari anap gibi dagilacak saadet partisinin
  • Glu glu danceGlu glu dance43 dk önce
    Huzur evinden de kovarlar bu adamı! ll Dünya harbinde Almanya ve Rusya bu tipleri sabun fabrikasına hammadde olarak gönderiyordu. Sonradan sabunlar bile bozuldu ve fabrikaları da kapattılar.
  • Mehmet AKMehmet AK50 dk önce
    huzur evinde yatması gerekenler ülke yönetimine ayar vermeye kalkıyor. şu ihtiyarları bir türlü koltuk hırsından vazgeçiremiyoruz. bırakın artık gençler gelsin.
Bugünkü Akit

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