Saadet Partisi'nden erken seçim açıklaması

Temel Karamollaoğlu, partisinin Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Ankara İl Divanı'nda yaptığı konuşmada, ülkede geçmişte yaşanan terör hadiselerinin tekrar canlanma emaresi gösterdiğini belirtti.

Sadece ülkede değil bölgede ve bütün dünyada huzurun ve barışın tesisini sağlayacak olan tek anlayışın 'milli görüş' anlayışı olduğunu belirten Karamollaoğlu şöyle devam etti: "Sizler de mesuliyet altındasınız. Yakında seçime gitme ihtimali var. Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü.

Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak. 'Kimse hazırlanamadan gidelim ki vatandaşın gönlünü tekrar kazanalım. Vatandaşı bir endişeye sevk edelim, bak falancalar gelirse bu ülke mahvolur.' Ekim sonu, kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz."