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Saadet Partisi'nden DSP'ye ziyaret

Saadet Partisi Genel  Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Karamollaoğlu, uyum yasalarının bir an önce Meclis'e getirilmesi gerektiğini söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:02
Saadet Partisi'nden DSP'ye ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  partisinin uyum yasaları konusundaki görüşlerini  anlatmak üzere Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret  etti.  Burada yaptığı konuşmada Türkiye'de birçok olayın aynı anda  yaşandığını, şuan da ise Türkiye'nin gündeminde Afrin'in ön planda olduğunu  belirten Karamollaoğlu, 16 Nisan 2017 halk oylaması ile anayasa değişikliği  yapıldığını anımsatarak, bu değişiklik ile ilgili uyum yasalarının halen Meclise  gelmediğini bildirdi.  Uyum yasaları ve seçimler ile ilgili "Adil Seçim Adil Sistem" adında  kitapçık hazırladıklarına değinen Karamollaoğlu, kitapçıkta seçimlerle ve  Meclisin işleyişiyle ilgili bazı hususların ele alındığını, konuyla ilgili DSP  Genel Başkanı Aksakal'ın görüşünü de almak istediklerini söyledi.  Karamollaoğlu, bazı kesimlerce seçimlerin bu yıl yapılacağının  gündemde tutulduğunu, seçimlere bütün partilerin hazırlanmak mecburiyetinde  olduğunu ifade etti. Karamollaoğlu, ancak seçimlere giderken hukukun üstünlüğünün  en önemli mesele olduğunu, bu sebeple adaletin gözetilmesi için her türlü çabanın  gösterilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

İTİRAZIMIZI YAPTIK

DSP Genel Başkanı Aksakal da ülkede terörle mücadele sürecinin  yaşandığını, Türkiye'nin bu konuda tecrübeli olduğunu vurguladı. Önder Aksakal, "YSK yetki gereği, seçimlere katılma yeterliliği olan  partilerin açıklanması hadisesinde Demokratik Sol Parti'yi listeye almadı.  Gerekçe olarak kanunda hiçbir şekilde yer almayan hükümleri mazeret gösterip bu  sonucu yarattılar. İtirazlarımızı yaptık." ifadesini kullandı.

Hangi partilerin kurulu olduğuna, hangi partilerin seçimlere katılma  yeterliliği olduğuna, karar verebilen ve belirleyebilen öncelikli mekanizmanın  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu belirten Aksakal, "8 Aralık 2017 tarihi  itibarıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeterli sayıda teşkilatın kurulu  olduğu ve seçime girebilir pozisyonda olduğumuzu içeren resmi yazımız elimizde  olmasına rağmen, YSK tam bir keyfiyet içerisinde, tam bir ben yaptım oldu mantığı  içerisinde bir karara imza atmıştır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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