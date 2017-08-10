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Saadet Partisi’nden 'Cumhurbaşkanı Adaylığı' açıklaması

Saadet Partisi, bugün birçok basın yayın organlarında yer alan 'Saadet Partisi 2019 seçimleri adayını açıkladı' yönündeki haberler üzerine açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 18:05
Saadet Partisi’nden 'Cumhurbaşkanı Adaylığı' açıklaması

Bugün haber sitelerinde, “Saadet Partisi’nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu önereceği” yönünde haberler çıkması üzerine Parti Genel Merkezi’nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Haberin veriliş tarzının kamuoyunda yanlış anlamalara neden olabilecek nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saadet Partisi 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için herhangi bir karar almış değildir. Habere dayanak teşkil eden söz konusu ifadeler, Genel İdare Kurulu Üyemiz sayın Bülent Kaya’nın kişisel kanaat ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Saadet Partimiz istişareye en fazla önem veren partilerin başında gelmektedir. Zamanı geldiğinde, parti yetkili organlarında gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra ülkemiz ve milletimiz için en uygun karar verilecektir. Bunun dışındaki açıklamalar ancak bir niyet ve düşünce beyanı olarak görülmelidir. Kamuoyuna saygılarımızla”



 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 18:05
  1. temel karamollaoğlu
  2. saadet partisi
  3. sp cumhurbaşkanı adayı
  4. 2019 seçimleri
  • KanuniKanuni33 dk önce
    Turistin biri ramazanda Türkiyeye gelmiş iftarda yemek yememizi görünce ; eyvah, bunlar ölecek demiş. Sonra teravih namazını kılanları görünce ; hah , şimdi kurtuldular demiş. Bunun misali molla kurtuldu.
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