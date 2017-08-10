Saadet Partisi’nden 'Cumhurbaşkanı Adaylığı' açıklaması

Bugün haber sitelerinde, “Saadet Partisi’nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu önereceği” yönünde haberler çıkması üzerine Parti Genel Merkezi’nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Haberin veriliş tarzının kamuoyunda yanlış anlamalara neden olabilecek nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Saadet Partisi 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için herhangi bir karar almış değildir. Habere dayanak teşkil eden söz konusu ifadeler, Genel İdare Kurulu Üyemiz sayın Bülent Kaya’nın kişisel kanaat ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Saadet Partimiz istişareye en fazla önem veren partilerin başında gelmektedir. Zamanı geldiğinde, parti yetkili organlarında gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra ülkemiz ve milletimiz için en uygun karar verilecektir. Bunun dışındaki açıklamalar ancak bir niyet ve düşünce beyanı olarak görülmelidir. Kamuoyuna saygılarımızla”







