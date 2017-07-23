Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs Mitingi kararı!
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatıp Kudüs'te namazdan çıkan Müslümanlara saldırması sonucu 3 Filistinli şehid oldu. Saadet Partisi Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı.23 Temmuz 2017 Pazar 00:23
Saadet Partisi Mescid-i Aksa’ya girişi yasaklayan ve ezanı susturan Siyonist İsrail'in zulmüne dur demek için harekete geçti.
Millî Gazete'nin edindiği bilgiye göre Saadet Partisi 6 Ağustos pazar günü saat 18.00'da İstanbul Maltepe Meydanı'nda Büyük Kudüs Mitingi yapma kararı aldı. -Kaynak: Milli Gazete'den çalıntı haber-
İlerleyen günlerde mitingle ilgili kamuoyuna detaylı açıklama yapılacağı öğrenildi.