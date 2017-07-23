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Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs Mitingi kararı!

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatıp Kudüs'te namazdan çıkan Müslümanlara saldırması sonucu 3 Filistinli şehid oldu. Saadet Partisi Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı.

23 Temmuz 2017 Pazar 00:23
Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs Mitingi kararı!

Saadet Partisi Mescid-i Aksa’ya girişi yasaklayan ve ezanı susturan Siyonist İsrail'in zulmüne dur demek için harekete geçti.

Millî Gazete'nin edindiği bilgiye göre Saadet Partisi 6 Ağustos pazar günü saat 18.00'da İstanbul Maltepe Meydanı'nda Büyük Kudüs Mitingi yapma kararı aldı. -Kaynak: Milli Gazete'den çalıntı haber-

İlerleyen günlerde mitingle ilgili kamuoyuna detaylı açıklama yapılacağı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 00:23
  1. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs Mitingi kararı
  2. Büyük Kudüs Mitingi
  3. Saadet Partisi
  4. Mescid-i Aksa
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