Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs Mitingi kararı!

Saadet Partisi Mescid-i Aksa’ya girişi yasaklayan ve ezanı susturan Siyonist İsrail'in zulmüne dur demek için harekete geçti.



Millî Gazete'nin edindiği bilgiye göre Saadet Partisi 6 Ağustos pazar günü saat 18.00'da İstanbul Maltepe Meydanı'nda Büyük Kudüs Mitingi yapma kararı aldı. -Kaynak: Milli Gazete'den çalıntı haber-



İlerleyen günlerde mitingle ilgili kamuoyuna detaylı açıklama yapılacağı öğrenildi.