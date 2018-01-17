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Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Best FM'de gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Abdullah Gül adayımız olabilir" dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:17
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Cumhurbaşkanlığı adaylarının kim olacağına dair bir soru üzerine Karamollaoğlu, "Ben herhangi bir makamı talep etmem. Hep görev verildiğinde makama geldim. Biz şu andan aday tespitleri için erken olduğunu düşünüyoruz" dedi.

SP lideri şöyle devam etti: "Biz bir adayı parti olarak ilan edeceğiz. Aday göstermek için 100 bin imza lazım, biz 300 bin toplayacağız. Aday adaylarımızı belirleyeceğiz. En az 5 veya 6 aday adayı olacak. Sonra kamuoyunda en fazla kim oy alabilir, buna bakacağız. Bu kim olur, onu göreceğiz. Abdullah Gül yeniden aday olmalı mı, evet olabilir. Biz de aday gösterebiliriz."

"ASKERİ YARGI DAHA  CESURDU"

"Yüksek mahkeme öyle bir mahkemedir ki, kararları uygulanır ve herhangi bir merci onaylamadan uygulanır. Yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayacak. Bunun çözümü nedir, biri bana anlatsın. Bu olaylar sebebiyle ülkede adalete güven neredeyse tükendi. Ben, 12 Eylül'de hapis cezası aldım. Askeri yönetim ve yargı vardı. O dönem Sıkıyönetim Komutanlığı, mahkemeye; 'Bunları asla çıkartmayacaksınız'dedi. Ancak mahkeme, onlara 'Tamam'dedi, fakat bizi beraat ettirdiler. Yerel mahkemeler benim için beraat kararı veremediler. Askeri mahkemeye intikal ettirdiler, onlar da bizi beraat ettirdi. Askeri mantıktan kurtulduk deniliyor, daha beteriyle karşı karşıyayız. Askeri mahkemeler daha cesurdu."

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 11:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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