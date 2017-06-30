Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Saadet Partisi sert şekilde karşı çıktı: Türkiye o noktaya hava üssü...'

Kıbrıs konferansını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’nin asker çekmek yerine KKTC’deki askeri varlığını güçlendirmesi hatta adada bir hava üssü kurması gerektiğini savundu.

30 Haziran 2017 Cuma 16:49
Saadet Partisi sert şekilde karşı çıktı: Türkiye o noktaya hava üssü...'

Yazılı açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KKTC'nin Türkiye'nin milli davası, adadaki askeri varlığının ise ‘kırmızı çizgisi' olduğunu söyledi. "Türkiye'nin Kıbrıs diye bir sorunu yoktur" diyen Karamollaoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Var olan sorunlar 1974 barış harekatıyla sona erdirilmiş adada barış, güvenlik ve huzur ortamı sağlanmıştır. Şehit kanları ile sulanmış topraklar hiçbir şekilde pazarlık konusu edilemez, edilmemelidir. Hayali bir AB macerası uğruna böylesine stratejik bir adayı pazarlık konusu haline getirmek, en basit ifadesiyle, abesle iştigaldir. Hükümetin bu tarihi bilinç ve şuurla hareket etmesi gerekmektedir. Kıbrıs'tan asker çekmek ile asker azaltmak aynı anlama gelir. Türkiye bu konuda ne kadar geri adım atarsa bundan sonra vermek zorunda kalacağı tavizlerde o kadar büyük olacaktır."

Saadet Partisi olarak iki teklifte bulunmak istediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, "Adadan asker çekmek bir yana Türkiye, bölgedeki sıcak gelişmeleri dikkate alarak, Kuzey Kıbrıs'ta bir hava üssü kurmalıdır. İkinci teklifimiz ise, adada huzur ve güvenlik ortamının hâkim olmasını sağlayan, 1974 Barış Harekâtı nedeniyle 20 Temmuz günü ‘Milli Bayram' ilan edilmelidir" dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:49
  1. saadet partisi
  2. temel karamollaoğlu
  3. kıbrıs
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli valisi göreve başladı
    1. Tunceli valisi göreve başladı
    2. Çorlu’da pasajda korkutan yangın
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
    4. Ödünç aldığı motosikletle 10 metre..
    5. Muş’ta terör operasyonları
    6. Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5..
    7. Sıcaktan bunalan yaylalara çıktı
    8. HÜDA-PAR’dan Suriyeli ailelere ziyaret
    9. Kocaeli'de korkunç kaza!
    10. Yozgat’ta ’Duman-1’ operasyonu yapıldı
    11. Çamaşır makinesi içinden 2 metrelik..
    12. Seyir halindeki araç yandı
    13. Başkan Aktaş belediye personeli ile..
    14. Tokat’ta doğa kampı başladı
    15. Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
    16. Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe'de
    17. Antalya Gündoğmuş’ta orman yangını
    18. Şırnak Valisi Aktaş göreve başladı
    19. Sıcak hava bunalttı
    20. Batı'daki İslamofibinin arkasında..
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı