Saadet Partisi sert şekilde karşı çıktı: Türkiye o noktaya hava üssü...'

Yazılı açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KKTC'nin Türkiye'nin milli davası, adadaki askeri varlığının ise ‘kırmızı çizgisi' olduğunu söyledi. "Türkiye'nin Kıbrıs diye bir sorunu yoktur" diyen Karamollaoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Var olan sorunlar 1974 barış harekatıyla sona erdirilmiş adada barış, güvenlik ve huzur ortamı sağlanmıştır. Şehit kanları ile sulanmış topraklar hiçbir şekilde pazarlık konusu edilemez, edilmemelidir. Hayali bir AB macerası uğruna böylesine stratejik bir adayı pazarlık konusu haline getirmek, en basit ifadesiyle, abesle iştigaldir. Hükümetin bu tarihi bilinç ve şuurla hareket etmesi gerekmektedir. Kıbrıs'tan asker çekmek ile asker azaltmak aynı anlama gelir. Türkiye bu konuda ne kadar geri adım atarsa bundan sonra vermek zorunda kalacağı tavizlerde o kadar büyük olacaktır."

Saadet Partisi olarak iki teklifte bulunmak istediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, "Adadan asker çekmek bir yana Türkiye, bölgedeki sıcak gelişmeleri dikkate alarak, Kuzey Kıbrıs'ta bir hava üssü kurmalıdır. İkinci teklifimiz ise, adada huzur ve güvenlik ortamının hâkim olmasını sağlayan, 1974 Barış Harekâtı nedeniyle 20 Temmuz günü ‘Milli Bayram' ilan edilmelidir" dedi.